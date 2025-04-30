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Первая массовая поставка роботов от Omoda и Jaecoo — прорыв в сфере воплощенного искусственного интеллекта

Бренды Omoda и Jaecoo и компания AiMOGA провели первую массовую поставку гуманоидных роботов совместного производства. 220 андроидов были назначены на должность «универсальных помощников» в автосалонах по всему миру. Об этом CNews сообщили представители O&J.

Коммерческая поставка выводит на новый уровень индустрию воплощенного искусственного интеллекта. Многие модели гуманоидных роботов, разрабатываемые по всему миру, до сих пор находятся на этапе концептов или мелкосерийной кастомизации. AiMOGA, Omoda и Jaecoo первыми реализовали потенциал масштабного производства и коммерческого применения андроидов благодаря своему опыту в сфере интеллектуальных технологий и практическому подходу: все разработки основываются на реальных сценариях применения.

Гуманоидные роботы, которые совсем скоро начнут работу в автосалонах по всему миру, адаптированы специально для взаимодействия с покупателями. Они мгновенно откликаются на запросы гостей, переключаясь между разными режимами работы. Андроид может подробно ответить на вопросы и проконсультировать по комплектациям и моделям, записать на тест-драйв или налить воды. Кроме того, роботы умеют действовать в команде, автономно распределяя задачи между тремя андроидами для совместного решения вопросов.

Ранее первый гуманоидный робот совместной разработки начал работу в автосалоне Omoda в городе Куала-Лумпур, Малайзия. Массовая поставка распространит эту практику на другие регионы и страны.

Продажи автомобилей — первая сфера для внедрения воплощенных технологий от AiMOGA, Omoda и Jaecoo в повседневную жизнь. На следующем этапе гуманоидные роботы повысят качество и эффективность обслуживания в супермаркетах и госучреждениях, а в будущем станут интеллектуальными помощниками по дому.

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