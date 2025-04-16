Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Интернет-магазин XCOM ускорил процесс закупок в три раза благодаря программному роботу

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал процесс резервирования товара у различных поставщиков для интернет-магазина XCOM с помощью программного робота PIX RPA. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Робот резервирует товары через B2B-порталы поставщиков в среднем за 20-180 секунд на позицию, достигая показателя в 96% успешных резервирований. При выполнении аналогичных операций сотрудниками, процент зарезервированного товара составлял 65-73%.

До внедрения RPA в XCOM процесс резервирования товара осуществлялся по трем различных каналам, в том числе вручную через электронную почту и B2B-порталы поставщиков. Этот процесс не только занимал рабочее время персонала, но и требовал постоянного обучения новых работников.

Реализация проекта потребовала внимательного анализа текущих процессов. Специалисты ИТ-интегратора «Первый Бит» провели детальную диагностику и подготовили схемы автоматизации в нотации BPMN.

Программный робот взял на себя процесс резервирования у поставщиков, использующих B2B-порталы без полноценного API.

«Автоматизация позволила существенно сократить время, затрачиваемое на резервирование товара, снизить риск ошибок и упростить жизнь сотрудникам. В дальнейшем XCOM планирует развивать системы RPA, подключать к роботу новых поставщиков и расширять автоматизацию на внутренние процессы», – сказал руководитель проектного отдела «BI/RPA Финансы» интегратора ИТ-решений «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Петр Иванищев.

В результате тестирования был достигнут стабильно низкий средний временной интервал от запроса до резервирования, который составил от 20 до 180 секунд для большинства операций, причем 96% запросов заканчиваются успешно зарезервированным товаром.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Завершено тестирование полностью отечественных SIM-карт. Все этапы от производства до сборки чипа осуществляются в России

Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android

Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов

Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построит собственный дата-центр

Создана самая совершенная 3D-карта нейронных связей головного мозга

Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153