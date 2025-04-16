Интернет-магазин XCOM ускорил процесс закупок в три раза благодаря программному роботу

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал процесс резервирования товара у различных поставщиков для интернет-магазина XCOM с помощью программного робота PIX RPA. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Робот резервирует товары через B2B-порталы поставщиков в среднем за 20-180 секунд на позицию, достигая показателя в 96% успешных резервирований. При выполнении аналогичных операций сотрудниками, процент зарезервированного товара составлял 65-73%.

До внедрения RPA в XCOM процесс резервирования товара осуществлялся по трем различных каналам, в том числе вручную через электронную почту и B2B-порталы поставщиков. Этот процесс не только занимал рабочее время персонала, но и требовал постоянного обучения новых работников.

Реализация проекта потребовала внимательного анализа текущих процессов. Специалисты ИТ-интегратора «Первый Бит» провели детальную диагностику и подготовили схемы автоматизации в нотации BPMN.

Программный робот взял на себя процесс резервирования у поставщиков, использующих B2B-порталы без полноценного API.

«Автоматизация позволила существенно сократить время, затрачиваемое на резервирование товара, снизить риск ошибок и упростить жизнь сотрудникам. В дальнейшем XCOM планирует развивать системы RPA, подключать к роботу новых поставщиков и расширять автоматизацию на внутренние процессы», – сказал руководитель проектного отдела «BI/RPA Финансы» интегратора ИТ-решений «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Петр Иванищев.

В результате тестирования был достигнут стабильно низкий средний временной интервал от запроса до резервирования, который составил от 20 до 180 секунд для большинства операций, причем 96% запросов заканчиваются успешно зарезервированным товаром.