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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванищев Петр



16.04.2025 Интернет-магазин XCOM ускорил процесс закупок в три раза благодаря программному роботу 1
27.12.2024 С новой BI-системой «Нева Тревел» сократила время обработки отчетов на 50% 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Иванищев Петр и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 829 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4830 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2204 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2194 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5577 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 402 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3244 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11618 1
PIX BI 55 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 156 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6439 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1402 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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