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Иванищев Петр
|16.04.2025
|Интернет-магазин XCOM ускорил процесс закупок в три раза благодаря программному роботу 1
|27.12.2024
|С новой BI-системой «Нева Тревел» сократила время обработки отчетов на 50% 1
Иванищев Петр и организации, системы, технологии, персоны:
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