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Манюкян Ольга


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Искусственный интеллект сортирует и анализирует входящие письма образовательного агентства «IQ Consultancy» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Манюкян Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 851 1
Оповещение и уведомление - Notification 5009 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12505 1
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 53 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15698 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4099 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5877 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5643 1
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СалютДевайсы - GigaChat 276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372541, в очереди разбора - 749975.
Создано именных указателей - 178507.
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