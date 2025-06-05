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Cloud.ru предоставит облачную среду для обучения ИИ-моделей промышленных роботов

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru предоставит облачную среду производственным предприятиям для создания тренировочных симуляций, в которых будет проходить обучение ИИ-моделей, лежащих в основе промышленных роботов.

Евгений Колбин, генеральный директор провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru, сказал: «Обучение AI-моделей и создание симуляционных сред наиболее эффективно в гибридной архитектуре, когда промышленные компании могут сочетать мощности локальной IT-инфраструктуры и ресурсы облака. Кроме того, гибридное облако позволяет безопасно и гибко масштабировать промышленный AI и ускорить внедрение робототехнических решений на предприятиях. Мы готовы предоставить инструменты и инфраструктуру для обучения AI-моделей промышленных роботов в облаке на базе наших платформ. Там есть всё необходимое для работы с AI, включая возможность создания симуляционных сред обучения для индустриальных роботов».

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к автоматизации – количество промышленных роботов в мире превысило 4,8 млн единиц. Поэтому облачные платформы становятся ключевыми инструментами, в том числе для обучения и функционирования роботизированных решений с ИИ на производстве.

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