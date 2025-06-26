«Аби» направит 125 млн рублей на развитие инжинирингового центра и создание роботов

«Аби», производитель питания, сообщает о старте второго этапа инвестиционной программы «Аби Инжиниринг» по разработке собственного оборудования, в том числе роботов. Об этом CNews сообщили представители «Аби».

В рамках второго этапа инвестиционной программы специалисты «Аби Инжиниринг» приступают к проектированию и выпуску целого ряда оборудования для производственных площадок компании. Все работы сконцентрированы в кластере общей площадью 5,2 тыс. кв. м, в котором размещены конструкторский отдел, необходимое оборудование, линии сборки, а также созданы комфортные условия труда для сотрудников центра.

В задачи «Аби Инжиниринг» входят проектирование и изготовление комплектующих для производственного оборудования, а также разработка и реализация собственных технических решений с внедрением их в технологические процессы. Объем инвестиций в создание собственного инжинирингового центра на первом этапе, в 2024 г., составил 187 млн руб.

Для производственного комплекса «Стародворские колбасы» конструкторы «Аби Инжиниринг» приступают к разработке термокамер – одного из самых ключевых и технически сложных узлов для линий по выпуску колбасных изделий. Также мощности центра будут обеспечивать 100% потребностей в колбасных клипсах – специальных скобах, которые фиксируют колбасную оболочку при формовке батонов.

Для комплекса «Мясная галерея» будут спроектированы обжариватели, применяемые на линиях по выпуску полностью готовых продуктов. Кроме того, планируется произвести и внедрить 10 автоматизированных упаковочных комплексов для линий полностью готовых продуктов и замороженных полуфабрикатов.

В отдельный проект выделено проектирование двух видов роботизированных упаковочных комплексов: для укладки готовой колбасной продукции в короба и формирования из коробов палеты для дальнейшей транспортировки. Одна из производственных площадок «Стародворских колбас» уже оборудована линиями упаковки, на которых применяются роботы. Собственная разработка позволит значительно нарастить количество роботизированных систем на предприятиях «Аби».

Татьяна Трифонова, генеральный директор «Аби»: «Развитие инжинирингового центра «Аби» — это стратегический шаг, направленный на повышение технологической независимости и эффективности наших производственных площадок. Инвестиции в проектирование и выпуск ключевого оборудования, а также внедрение собственных роботизированных систем позволят нам не только повысить надежность процессов, но и значительно увеличить долю автоматизации. Мы видим важность тесного взаимодействия с отечественными компаниями, научными и образовательными учреждениями для обмена опытом и внедрения инноваций, что соответствует задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и укрепляет позиции «Аби» на рынке».