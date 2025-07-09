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«Корпорация Роботов» подписала соглашение о сотрудничестве с производственно-инжиниринговой компанией «Семаргл»

«Корпорация Роботов» (входит в группу «Элемент») и российский разработчик и производитель оборудования для автоматизации и комплексной роботизации промышленных предприятий компания «Семаргл» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор «Корпорации Роботов» Александр Алексеев и управляющий партнер компании «Семаргл» Сергей Терентьев.

Целью соглашения является реализация совместных проектов, направленных на развитие инноваций в области автоматизации и роботизации производств, расширение сфер использования логистических роботов в различных отраслях промышленности и экономики, а также на внедрение перспективных технологий для автоматизации предприятий и складов с использованием промышленных и логистических роботов на действующих производственных объектах.

В рамках соглашения стороны планируют интегрировать свои научные и производственные центры в области робототехники и автоматизации производств с формированием единой научно-технологической стратегии, предусматривающей создание совместных продуктов на основе электронных компонентов, модулей и блоков группы компаний «Элемент» и инжиниринговых компетенций «Семаргл». Роботизированные решения с высокой степенью отечественных компонентов будут внедряться на предприятиях страны с целью увеличения уровня роботизации отраслей промышленности.

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