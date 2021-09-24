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НИЦ Курчатовский институт
Национальный исследовательский центр


24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
01.09.2021 К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи 1
01.06.2021 В столичных детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены 1
11.01.2021 Субсидии и гранты объемом около 1 млрд рублей одобрены участникам МИК за прошлый год 1
16.11.2020 Искусственный интеллект займется в России поиском маньяков 1
31.03.2020 «Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия 1
13.02.2020 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» в Екатеринбурге 1
20.01.2020 Социальное сообщество роботов 2
20.11.2019 Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру 1
07.08.2019 РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту 1
23.07.2018 В России разработали «систему для создания суперкомпьютеров в домашних условиях» 1
28.06.2018 Чем дальше – тем интереснее: технологические тренды в контексте цифровой трансформации 1
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 1
13.03.2018 Имя «Аквариуса» очищено: Письмо о ценовом сговоре с «Т-платформами» написал робот 2
22.02.2018 Шойгу просит Путина построить военный технополис и отобрать у Рогозина военный R&D-фонд 1
17.03.2017 «Борлас» оснастила РУДН сетевым оборудованием 1
13.03.2017 На какой инфраструктуре работают сами провайдеры ИТ-услуг 1
07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4% 1
19.05.2016 Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7% 1
18.05.2015 Счетная палата использует сервис облачной видеосвязи Mind 1
12.03.2015 Вячеслав Максимов исполняет обязанности гендиректора «Андэк» 1
30.01.2015 «Курчатовский институт» оптимизировал резервное копирование с внедрением Veeam Management Suite 2
13.01.2015 Школа анализа данных присоединилась к LHCb 1
20.11.2014 Aflex Distribution внедрила решение 2X RAS в НИЦ «Курчатовский институт» 2
01.10.2014 На суперкомпьютерном рынке России импортозамещения не наблюдается 2
10.10.2013 «Курчатовский институт» ищет поставщика оборудования и ПО для модернизации Курчатовского источника синхротронного излучения 1
28.01.2013 МТС выиграла тендер на предоставление услуг связи Курчатовскому институту 2
30.09.2011 Российская суперкомпьютерная "коалиция" объединилась в одну техплатформу 1
31.12.2010 Заработал обещанный Путину суперкомпьютер 1
16.11.2010 Замминистра связи ушел в отставку 1
21.06.2010 Топ-менеджеры Google, Nokia, Cisco и Siemens вошли в состав Совета фонда «Сколково» 1
29.12.2009 В Дубне создан первый в России центр обучения программированию на GPU 1
22.05.2009 Определен состав Комиссии по технологическому развитию экономики России 1
07.10.2008 В подмосковной Дубне создадут международный центр нанотехнологий стран СНГ 1
17.03.2008 Курчатовский институт ищет поставщика услуг связи 1
01.02.2008 Курчатовский институт ищет исполнителя НИР: моделирование поведения открытых сетей 2
23.07.2007 Россия вступает в гонку дата-центров 1

Публикаций - 38, упоминаний - 45

НИЦ Курчатовский институт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 190 3
Yandex - Яндекс 4106 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
iTeco - Ай-Теко 721 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
IBM 3575 2
Т-Платформы 274 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Астерос - Asteros 531 1
АйТи 754 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
Prisma - Нейронные сети 24 1
Tionix - Тионикс 48 1
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 1
Jabil - Джейбил 14 1
Aquarius - Аквариус 209 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 171 1
Nvidia Corp 2047 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 110 1
Элара НПП имени Г. А. Ильенко 9 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Cray 51 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Инфосистемы Джет 677 1
Hitachi Vantara 100 1
Крок 1223 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Ланит ГК 1164 1
Intel Corporation 4221 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
SAP SE 3228 1
VMware 1832 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Caterpillar 33 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
Правительство РФ 2209 2
Президент Российской Федерации 1443 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ФГАУ Военный инновационный технополис ЭРА 3 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 1
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 90 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Арбитражный суд города Москвы 340 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 100 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 44 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 239 1
3D-печать 135 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 149 1
OpenStack 347 1
Gigabit Ethernet 366 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 606 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
Alfresco 114 1
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 18 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 1
HPE 42U 1 1
Intel Xeon Phi 31 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 1
Oracle RackServer SPARC S7 2 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Sunway TaihuLight 14 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 4 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Linux OS 4288 1
Epic Games Unreal Engine 182 1
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
VMware vSphere 281 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Google Android 10752 1
Apple iOS 5742 1
Дворкович Аркадий 169 2
Фурсин Алексей 100 2
Ананьин Алексей 60 2
Путин Владимир 1831 2
Баранова Екатерина 8 1
Басаев Александр 2 1
Зайцев Владимир 37 1
Афанасьев Сергей 12 1
Воробьев Сергей 12 1
Пенязь Дмитрий 8 1
Швиндт Антоний 13 1
Ковальчук Михаил 10 1
Незнамов Андрей 7 1
Карпинский Алексей 37 1
Баранов Роман 12 1
Обухов Александр 17 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Шулика Виталий 8 1
Шойгу Сергей 59 1
Шалаев Антон 14 1
Бобровников Борис 86 1
Яхина Ирина 40 1
Каплунов Павел 28 1
Гарбук Сергей 16 1
Повалко Александр 36 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Европа 3798 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Казахстан - Республика 2661 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Япония 2827 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - Адлер 43 1
Россия - Чебоксары 159 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 1
Россия - Анапа 84 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 65 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
CNews Analytics 1992 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 66 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771222, в очереди разбора - 674904.
Создано именных указателей - 46354.
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