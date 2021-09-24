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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НИЦ Курчатовский институт
Национальный исследовательский центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 45
НИЦ Курчатовский институт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 100 1
|Дворкович Аркадий 169 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Ананьин Алексей 60 2
|Путин Владимир 1831 2
|Баранова Екатерина 8 1
|Басаев Александр 2 1
|Зайцев Владимир 37 1
|Афанасьев Сергей 12 1
|Воробьев Сергей 12 1
|Пенязь Дмитрий 8 1
|Швиндт Антоний 13 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Незнамов Андрей 7 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Баранов Роман 12 1
|Обухов Александр 17 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Шулика Виталий 8 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Шалаев Антон 14 1
|Бобровников Борис 86 1
|Яхина Ирина 40 1
|Каплунов Павел 28 1
|Гарбук Сергей 16 1
|Повалко Александр 36 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771222, в очереди разбора - 674904.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771222, в очереди разбора - 674904.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru