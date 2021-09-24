НИЦ Курчатовский институт

Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1

В столичных детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены 1

Субсидии и гранты объемом около 1 млрд рублей одобрены участникам МИК за прошлый год 1

Искусственный интеллект займется в России поиском маньяков 1

Социальное сообщество роботов 2

Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру 1

РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту 1

Российские суперкомпьютеры рванули вверх 1

Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1

Счетная палата использует сервис облачной видеосвязи Mind 1

Школа анализа данных присоединилась к LHCb 1

На суперкомпьютерном рынке России импортозамещения не наблюдается 2

МТС выиграла тендер на предоставление услуг связи Курчатовскому институту 2

Заработал обещанный Путину суперкомпьютер 1

Замминистра связи ушел в отставку 1

В Дубне создан первый в России центр обучения программированию на GPU 1

Определен состав Комиссии по технологическому развитию экономики России 1

В подмосковной Дубне создадут международный центр нанотехнологий стран СНГ 1