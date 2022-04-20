Отечественный сканер «ЭларСкан» позволит ускорить перевод в электронный вид библиотечного фонда Курчатовского института

Отечественный комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан» А2-600Р поставлен в один из ведущих научных центров мира – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Сегодня под эгидой НИЦ «Курчатовский институт» объединена значительная часть научного потенциала страны в области физики, энергетики, материаловедения, информационных технологий, биологии и генетики. Курчатовский институт – один из крупнейших научных центров как по численности, так и по диапазону научных интересов, в его состав входят специализированные институты и научно-технические комплексы по всей стране.

«Фонд Центральной научно-технической библиотеки Национального исследовательского центра “Курчатовский институт” насчитывает более 500 тыс. единиц хранения – это книги, журналы, препринты, отечественные и зарубежные издания и книги по всем направлениям работы института, – сказала заведующая библиотекой Маргарита Мясникова. – В планах – оцифровка всего многочисленного библиотечного фонда».

Для масштабного проекта по оцифровке Национальным исследовательским Центром приобретен специализированный комплекс «ЭларСкан» А2-600Р, который позволяет получать образы с оптическим разрешением до 600 dpi и сканировать широкоформатные документы до А2+. Встроенный компьютер и отечественное программное обеспечение позволяют получать результирующие PDF-файлы с возможностью полнотекстового поиска.