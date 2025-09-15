Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» перешел на «Контур.Толк»

НИЦ «Курчатовский институт» стал пользователем сервиса коммуникаций «Контур.Толк». Теперь в «Толке» проводят масштабные мероприятия, научные советы, рабочие совещания и международные встречи. Платформой пользуются более 7000 сотрудников центра. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Курчатовский институт включает в себя более 30 подразделений и подведомственных учреждений. Центр занимается исследованиями в целом ряде стратегически важных областей: ядерная энергетика и физика плазмы, материаловедение, микроэлектроника и информационные технологии, генетика и биотехнологии.

В рамках цифровой трансформации и импортозамещения в Курчатовском институте искали замену зарубежному решению для проведения видео-конференц-связи. Требовался отечественный продукт, который можно развернуть на своей инфраструктуре и адаптировать под высокие стандарты безопасности. Среди ключевых условий: 30 одновременных конференций, в каждой до 500 участников; выделенная линия технической поддержки; соответствие правилам информационной безопасности.

Вместе с «Толком» рассматривали еще четыре российских сервиса. «СКБ Контур», разработчик Толка, предложил провести нагрузочное тестирование. После успешных испытаний выбор был сделан в пользу именно этого сервиса.

«Для нас особенно важно, что «Контур.Толк» стабильно работает при большой нагрузке, а пользователи легко осваивают его без дополнительного обучения. Сервис стал частью единой цифровой платформы Центра», — отметили представители НИЦ «Курчатовский институт».

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

В «Толке» проходят еженедельные рабочие совещания проектных команд, презентации, заседания ученых советов с внешними участниками, переговоры с вузами, исследовательскими центрами и госорганами.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Надежная коммуникация и современные ИТ-инструменты для обмена информацией — неотъемлемая часть жизни научно-исследовательских организаций, структур и отделов. Это особенно важно для проведения научных и отраслевых конференций, где собираются эксперты из разных регионов и стран: необходимо обеспечить удобство и комфорт коммуникации для всех участников. «Контур.Толк» — подходящий инструмент для такой задачи, поскольку в нем сочетаются многофункциональность и простота интерфейса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

CNews — 25 лет лидерства

Росздравнадзор будет автоматически собирать данные от медицинских систем с ИИ

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще