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Mercedes-Benz Group Daimler AG Даймлер АГ Даймлер-Бенц АГ ДаймлерКрайслер Автомобили РУС



21.03.2019 Daimler: Облака открывают возможности для экономии

Работайте с большими данными Для Daimler эта история началась на локальной инфраструктуре. Несколько лет назад группа разработ
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler

Bosch и Daimler ускоряют развитие автоматизированного и беспилотного вождения в городах. Беспилотное вождение планируют вывести на новый уровень (4/5 по классификации SAE). Партнеры выбрали Калифорнию

22.02.2017 Daimler AG управляет документооборотом с помощью Citrix ShareFile

Компания Daimler AG, производитель премиальных автомобилей, внедрила решение Citrix ShareFile для упра
20.08.2014 «Крайслер Рус» внедрил Microsoft Dynamics CRM

Компания «Норбит», эксперт на рынке ИТ-консалтинга, завершила внедрение системы управления взаимоотношениями с потенциальными клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в компании «Крайслер Рус». За первые полгода работы клиентская база в «Крайслер Рус» увеличилась более чем на 7 тыс. новых контактов, сообщили CNews в «Норбит». Целями внедрения системы управления п
29.11.2013 Mercedes стал ближе к Google и Tesla

Немецкий концерн Daimler AG открыл научно-исследовательский центр в городе Саннивейл (Калифорния, США). Ряд ко
13.09.2013 Panasonic хочет сотрудничать с Volkswagen и Daimler

шие отношения с немецкими автопроизводителями», — заявил глава Panasonic. По его словам, компания могла бы стать поставщиком аккумуляторных батарей и охранных систем для автомобилей Volkswagen, Audi, Daimler или Porsche. Создание совместных предприятий с этими компаниями также возможно, добавил Цуга. «Как только автоконцерны пожелают работать с нами, мы начнем серьезно думать о партнерстве.
26.02.2013 Deutsche Telekom и Daimler объявили о сотрудничестве в разработке «сетевых автомобилей»

Компания Daimler AG объявила о начале сотрудничества с группой Deutsche Telekom (в России представлена
30.01.2013 Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan

ание, что автомобили на топливных элементах являются технологией будущего, и так будет всегда. К счастью, есть надежда, что эта шутка устареет уже через несколько лет. Компании Ford, Renault-Nissan и Daimler объявили о намерении совместно разрабатывать технологии, которые к 2017 году сделают автомобили на топливных элементах "доступными для широкого сегмента рынка". Данное партнерство крупн
21.09.2011 «Ростелеком» предоставил номер 8-800 представительству немецкого концерна Daimler AG в России

«Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800 компании «Мерседес-Бенц Рус», являющемуся российским представительством германского концерна Daimler AG - производителя автомобилей премиум-класса. Использование номера в коде 8-800 позволяет компании принимать звонки от клиентов из любых регионов России, при этом для них звонки на ном
26.11.2010 Daimler AG выбрал CAD-систему от Siemens для разработки грузовых и легковых автомобилей

Компания Siemens сообщила о том, что компания Daimler AG выбрала CAD-систему Siemens в качестве новой платформы для разработки грузовых и л
19.09.2005 "ДаймлерКрайслер Автомобили Рус" оптимизировал бизнес-процессы

Компании «IDS Scheer / Логика бизнеса» и SAP завершили проект по оптимизации бизнес-процессов фирмы «ДаймлерКрайслер Автомобили Рус» на базе решений SAP. В ходе реализации проекта необходимо было достигнуть следующие стратегически значимые цели, как уменьшение трудозатрат на рутинные операции;
19.04.2005 "Даймлер Крайслер Рус" модернизировал сеть связи

ммуникации» компании Siemens объявляет об окончании основного этапа по модернизации сети связи для «Даймлер Крайслер Автомобили РУС». В центральном офисе компании установлена коммуникационная п
23.07.2004 SCO не удалось заставить DaimlerChrysler заплатить за использование Linux

22 июля не был удовлетворен иск компании SCO выдвинутый к автомобилестроительной фирме DaimlerChrysler за незаконное пользование ОС Linux. Тяжба тянулась с марта этого года. DaimlerChrysler использовал данное ПО 110 дней вместо разрешенных 30 и не сообщил производителю о т
22.10.2002 DaimlerChrysler будет моделировать столкновения автомобилей на Linux-кластерах

Автомобильная компания DaimlerChrysler решила уменьшить свои затраты за счет перехода на Linux-кластеры на базе рабочих станций от IBM для моделирования столкновений с помощью вычислительной техники, позволяющей доби
07.06.2002 Deutsche Telekom и DaimlerChrysler представили автомобиль с оборудованием для 3G-cвязи

Компания T-Mobile International, являющаяся подразделением Deutsche Telekom, совместно с автомобильной группой DaimlerChrysler и Siemens ICM, отделением компании Siemens, представили опытный образец автомобиля, снабженного оборудованием поддержки услуг 3G-связи. В автомобиль Мерседес S-класса встроен пр
28.01.2002 DaimlerChrysler создает собственную торговую площадку

Автомобильный гигант DaimlerChrysler объявил о намерении создать онлайновую торговую площадку, в роли разработчика которой выступит компания Covisint. DaimlerChrysler является одним из учредителей компании,

15.01.2002 DaimlerChrysler намерена ускорить продажу Debis компании Deutsche Telekom

Компания DaimlerChrysler объявила, что она собирается форсировать продажу своего подразделения по разработке программного обеспечения Debis Systemhaus компании Deutsche Telekom, запросив у телефонной ко
26.10.2001 DaimlerChrysler компьютеризирует автомобили

25 октября автомобилестроительная компания DaimlerChrysler сообщила о дополнительных шагах по компьютеризации своих новых автомобилей. Мичиганская компания подписала ряд контрактов с Intel, IBM, AT&T Wireless, Johnson Controls и Gentex

09.08.2001 AT&T Wireless обеспечит связью каждый автомобиль DaimlerChrysler

В среду автомобилестроительная компания DaimlerChrysler сообщила о договоренности с оператором сотовой связи AT&T Wireless по оснащению всех автомобилей Chrysler в США телематическими возможностями. Телематика - оснащение транспортны
03.08.2001 Siemens поставит новую коммуникационную систему для DaimlerChrysler

Siemens Communications, отделение компании Siemens, выиграло контракт на установку модицированного варианта телекоммуникационной системы для компании DaimlerChrysler Financial Services (DCFS), отделения венчурных инвестиций компании DaimlerChrysler. Финансовые условия сделки не оглашаются. Новая система, куда включены центр обработки

03.08.2001 Compaq получила звание "Глобального поставщика" от DaimlerChrysler

2 августа компания DaimlerChrysler,занимающая третье место в рейтинге мировых автопроизводителей, объявила, что учрежденный ею приз "Глобальный поставщик", вручаемый в этом году впервые, присужден корпорации Comp
13.04.2001 DaimlerChrysler заключает партнерское соглашение с Vignette

Компания Vignette, занимающаяся разработкой программного обеспечения для электронной коммерции, объявила о том, что автомобильный гигант DaimlerChrysler выбрал ее продукты в качестве стандарта для своих онлайновых проектов. Сообщается, что немецко-американский концерн намерен использовать разработанное Vignette ПО для управления
22.01.2001 DaimlerChrysler, возможно, купит часть Lernout & Hauspie

Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, Cnet сообщает, что автомобильная компания DaimlerChrysler ведет переговоры с Lernout & Hauspie Speech Products о покупке части компании. DaimlerChrysler заинтересована в подразделении, занимающемся технологиями распознавания реч
04.12.2000 $3 в месяц будет стоить интернет сотрудникам General Motors и DaimlerChrysler

Автомобильные корпорации General Motors Corp. (GM) и DaimlerChrysler AG объявили о подписании соглашения с интернет-провайдером America Online Inc. (AOL) по предоставлению дешевого доступа в интернет более чем 300 тыс. служащих этих компаний, соо
03.11.2000 General Motors и DaimlerChrysler заключили сделку с AOL

авила своим 350 тыс. работникам домашние компьютеры, цветные принтеры и доступ в интернет всего за $180. "Необходимо, чтобы у всех наших работников был доступ в интернет", - сказал президент компании DaimlerChrysler Джеимс Холден (James Holden). Сотрудники GM и DaimlerChrysler получат доступ в интернет, обеспеченный AOL, в начале следующего года. При этом услуги доступа в интернет с

10.10.2000 DaimlerChrysler создала подразделение электронной коммерции

Стремясь объединить все свои интернет-проекты, компания DaimlerChrysler объявила о создании дочерней компании с уставным капиталом в $500 млн., которая будет заниматься электронной коммерцией на автомобильном рынке, сообщает NewsBytes. Компания, наз
17.08.2000 Торговая площадка DaimlerChrysler в интернете сэкономит $1 млрд. дилерам компании

DaimlerChrysler сообщили о том, что компания планирует открыть в США B2B площадку Five Star Market Centre. Это поможет 4 500 дилерам, продающим продукцию концерна DaimlerChrysler, сэкономить около $1 млрд. в год. Дилеры, продающие машины марки Chrysler, Dodge и Jeep будут экономить около $500 на каждой машине. "Five Star Market Centre - это путь к эффект
22.06.2000 Корпорация DaimlerChrysler активизирует свою деятельность в области электронной коммерции

Автомобилестроительная корпорация DaimlerChrysler собирается выделить все принадлежащие ей подразделения, работающие в области электронной коммерции, в отдельный холдинг. Вполне вероятна также возможность того, что акции новой

11.04.2000 Mazda объединится с DaimlerChrysler в разработке автомобилей на топливных элементах

Японский производитель автомобилей Mazda заявил вчера о своей стратегии разработки автомобилей на топливных элементах. Компания объединится в германским автогигантом DaimlerChrysler и японской нефтяной компанией Nippon Mitsubishi Oil Corp. в разработке первых японских автомобилей для личного пользования, в которых будет использоваться электрохимическая реак
29.02.2000 Автогиганты DaimlerChrysler, Ford и General Motors создадут единый торговый веб-сайт

Три крупнейших в мире автогиганта, DaimlerChrysler, Ford Motor Company и General Motors, решили создать единый для всех сервер, на котором клиенты могли бы в онлайне посмотреть каталог и совершить покупку автомобиля или запчасти
02.02.2000 Компания DaimlerChrysler будет оборудовать автомобили спутниковыми радиоприёмниками

я Sirius Satellite Radio Inc., оператор цифрового спутникового радиовещания, сообщили, что уже в будущем году предоставят своим потребителям новую услугу - 100 разнообразных радиовещательных каналов. DaimlerChrysler, третий по величине североамериканский производитель автомобилей, сообщает также, что приобретёт акции компании Sirius на сумму $100 млн. Это даст компании эксклюзивное право ус
07.10.1999 Дочерняя компания Daimler Chrysler покупает контрольный пакет акций французского разработчика информационных технологий Soleri

Debis, дочерняя сервисная компания концерна Daimler Chrysler, купит в несколько этапов французского разработчика информационных технологий Soleri. Общая стоимость сделки составляет 152 млн евро (297,9 млн марок), сообщили представители D

Публикаций - 200, упоминаний - 219

Mercedes-Benz Group замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

IBM - International Business Machines Corp 9317 32
Microsoft Corporation 23975 27
Intel Corporation 11858 22
Siemens AG - Siemens Group 2548 18
SAP SE 5076 15
Google LLC 11323 15
Oracle Corporation 6483 15
HP - Hewlett-Packard 3614 14
HP Compaq Computer Corp 1915 12
Cisco Systems 4989 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 10
Apple Inc 11573 9
Software AG & IDS Scheer 199 9
HP Inc. 5610 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 8
Yahoo! 3687 8
Deutsche Telekom 909 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 7
HERE Technologies 103 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 6
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 439 6
Oracle - Sun Microsystems 2209 6
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 6
AOL Inc 1589 6
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 6
Citrix Systems 796 6
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 316 5
Applied Materials 283 5
AT&T Inc 1663 5
5nine Software 1925 5
Nvidia Corp 3292 5
TSG Group - SCO Group - Caldera Systems 160 5
Red Hat 1269 5
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 5
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 153 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1430 5
Ростех - Автоматика Концерн 1538 4
Adobe Systems 1525 4
Software AG 197 4
Dassault Systemes 214 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 44
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 258 42
BMW Group 424 39
Volkswagen Group - VW 266 31
Ford 400 29
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 433 27
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 261 22
Volkswagen Audi Group 199 20
Ford Motor 166 18
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 113 15
Renault Groupe 153 15
Honda Motor Company 230 14
Volvo Cars 251 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 10
Hyundai Motor Company 350 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6742 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 400 7
Merrill Lynch 433 7
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 86 7
Uber 320 7
Boeing 990 6
Jaguar Land Rover 91 6
Tesla Motors 366 6
Mazda Motor Corporation 53 5
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 109 5
BP - British Petroleum 181 5
AutoZone 7 5
Airbus Group - Airbus Industries 221 4
EPIC Telecom Invest 199 4
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 76 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 4
Lockheed Martin 751 4
Charles Schwab 89 3
Coca-Cola Company 252 3
Royal Dutch Shell - Шелл 196 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 548 3
McDonald’s - Макдоналдс 193 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 248 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 3
BSCol - Balanced Scorecard Collaborative - Palladium Group 11 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1101 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2228 5
Судебная власть - Judicial power 2199 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1380 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5037 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1247 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3091 2
Правительство Москвы 2148 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 975 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1764 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 388 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1632 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10233 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2629 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1709 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5409 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 55 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 114 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 14 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 473 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 174 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 226 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 375 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 79 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 417 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 272 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 741 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2888 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3131 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4141 1
Президент Российской Федерации 3985 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 1
Совет при президенте Российской Федерации 196 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1747 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2708 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2641 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 994 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 2
Ассоциация менеджеров 84 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 636 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
GDV - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Германский союз страховщиков 1 1
WFEO - World Federation of Engineering Organizations - Federation Mondiale des Organisations d'Ingenieurs - Всемирная федерация инженерных организаций, ВФИО - Mondialogo Engineering Award 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57845 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27747 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11218 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26517 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27357 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23345 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22499 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15470 16
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18886 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23177 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19811 13
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Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 915 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7816 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8858 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9702 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13229 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3949 11
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8995 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15029 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43360 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5619 10
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 558 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4052 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6503 10
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2551 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10707 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10840 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13433 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22502 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3436 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14408 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6683 8
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12100 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5322 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4592 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11651 7
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 743 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5964 7
Linux OS 8957 10
Google Android 13277 8
Microsoft Windows 2000 8661 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1469 7
Apple iOS 7266 6
Software AG - ARIS Platform 176 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 6
SAP Ariba 287 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2580 5
Apple Siri - Голосовой помощник 370 4
Intel Itanium 623 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6817 4
GM Cadillac 29 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 376 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 176 3
SCO UnixWare 40 3
Google Maps - Карты Google 778 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 431 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 835 3
Microsoft Windows 14929 3
Tesla Model S 68 3
HP UX - Hewlett Packard Unix 228 3
Nissan Leaf - электромобиль 49 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Космодром Байконур 1055 3
Intel x86 - архитектура процессора 1721 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 3
SCO OpenServer 20 2
Apple - App Store 2743 2
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 6 2
Microsoft Exchange 1369 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 342 2
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