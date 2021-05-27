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«Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса

«Яндекс.заправки» запустили бизнес-аккаунт – инструмент для корпоративных клиентов, который позволяет заправлять до 50 сотрудников с одной банковской карты. При этом водителям компаний не требуются никакие топливные карты. Оплачивать топливо они могут в любом из приложений: «Яндекс.заправки», «Яндекс.карты» или «Яндекс.навигатор».

Чтобы использовать бизнес-аккаунт «Яндекс.заправок», достаточно в меню приложения открыть раздел «Бизнес-аккаунт», добавить банковскую карту компании и номера телефонов сотрудников. Для каждого есть возможность установить лимит — максимальную сумму оплаты топлива в день или месяц. Данные карты скрыты, так что оплачивать ей получится только топливо.

Бизнес-аккаунт подходит для компаний, которым не требуются закрывающие документы. Если же они требуются или нужна более широкая функциональность – в сервисе есть партнерский кабинет. В этом случае компания сможет заправлять неограниченное количество водителей с банковской карты или с лицевого счета, который автоматически создается в сервисе. Также станет доступна отсрочка платежей. То есть возможность сначала заправлять водителей, а позже оплачивать топливо. И каждый месяц на почту будут приходить закрывающие документы, необходимые для возврата НДС. Для доступа в партнерский кабинет нужно зарегистрироваться на сайте «Яндекс.заправок».

«“Яндекс.заправки” подходят любым бизнесам: от ИП до крупных компаний. Сервис не берет с них комиссий — топливо стоит как на АЗС. К тому же можно заправлять сотрудников по всей России без привычных топливных карт. Если машин и водителей немного — выбирайте бизнес-аккаунт, чтобы быстро начать заправлять сотрудников с одной карты, легко подключать и отключать их. А если нужны закрывающие документы, то лучше зарегистрироваться как корпоративный клиент. Тогда станут доступны расширенные возможности», — отметил Артем Прудников, руководитель «Яндекс.заправок».

Сервис «Яндекс.заправки» помогает бизнесу и обычным водителям во всем, что связано с оплатой топлива и АЗС. К нему уже подключено более 7700 заправок, в том числе станции сетей «Роснефть», BP, «Шелл», «Нефтьмагистраль», ЕКА и «Башнефть».

Эльяс Касми

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