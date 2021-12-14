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Газпром ГПМ Эхо Москвы
радиостанция

Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция


14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
03.12.2021 Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии» 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
29.07.2020 Пользователям «Яндекс.Диска» установилось непрошенное приложение 1
06.05.2020 За сервис ответов на вопросы «Яндекс» заплатил 400 миллионов 1
01.04.2020 Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
15.03.2019 В «умных» колонках с Алисой появилось радио 1
13.03.2019 «Яндекс» купил сервис TheQuestion, аналог которого Google закрыл за невостребованностью 2
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины 1
24.10.2018 СМИ: Samsung требует у Ксении Собчак $1,6 млн за то, что она пользуется iPhone 1
03.04.2018 Amazon помогает властям России добить популярный мессенджер 1
05.07.2017 Сервис DDoS-GUARD внесен в реестр отечественного ПО 1
29.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как стороники Ельцина использовали интернет против ГКЧП 1
03.09.2014 Мобильный интернет изменил мир 1
29.04.2014 ИТ-компании в России пытаются защититься от американских санкций 1
21.03.2014 В Роскомнадзоре вместо блога Навального видят котенка 1
13.03.2014 Генпрокуратура заблокировала оппозиционные интернет-СМИ и ЖЖ Навального 3
24.02.2014 В рамках выставки HRM Expo в Санкт-Петербурге состоится Management Day 1
18.12.2013 Регионы почувствовали преимущества сервисов УЭК 1
05.12.2013 19 декабря состоится церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 1
07.06.2013 Россия лидирует по росту мошенничества 1
28.09.2012 Касперская: iPhone и iPad ведут скрытую фотосъемку и отправляют данные в Apple 1
07.08.2012 Защита от DDoS-атак: поле для творчества и фантазии 1
03.08.2012 Власти РФ создадут «экспертный совет» для проверки законов об интернете 1
28.05.2012 Массух хотел бы продолжить работать в Минкомсвязи при определенных условиях 1
21.02.2012 Совет директоров «Связьинвеста» существенно обновится 1
07.12.2011 Highloadlab помогла отразить DDoS-атаки на сайты российских СМИ 2
27.10.2011 CNews с большим отрывом лидирует в рейтинге цитируемости ИКТ-изданий 1
16.06.2011 Рособрнадзор будет судиться с «Вконтакте» из-за ответов на ЕГЭ 1
22.02.2011 В «НТВ-Плюс» назначен новый гендиректор 1
17.01.2011 «Ростелеком» разрабатывает проект по снижению тарифов на интернет в регионах 1
19.07.2010 ЛВО получил первый ракетный комплекс "Искандер" 1
14.07.2010 В Дагестане разбился боевой вертолет Ми-24 1
18.06.2010 Серийное производство светодиодов в России начнется через 2 месяца 1
18.06.2010 Южнокорейская ракета взорвалась не по вине России, полагают в Роскосмосе 1
26.05.2010 В Японском море пропали 4 северокорейские подводные лодки 1
25.05.2010 Исправный мост в Волгограде заколебался опять 1
23.03.2010 Подмосковный полигон инноваций доверят Виктору Вексельбергу 1
22.03.2010 Российский Ту-204 приземлился вблизи Домодедово 1

Публикаций - 169, упоминаний - 181

Газпром ГПМ Эхо Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4571 10
Газпром ГПМ НТВ-Плюс 252 9
Microsoft Corporation 21003 8
Google LLC 9430 8
Rambler Group - Рамблер ГК 757 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 6
Apple Inc - Эппл Рус 10114 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8530 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7801 4
VK - Mail.ru Group 2810 4
IBM 8683 4
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 136 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3756 3
Intel Corporation 10795 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7510 3
Amazon Inc - Amazon.com 2525 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1824 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1328 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 952 2
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 2
Комстар ОТС - Телмос 99 2
HP - Hewlett-Packard 3424 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 79 2
Yahoo! 3468 2
Masterhost - Мастерхост 49 2
Армада - РБК софт 661 2
Twitter 2286 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 2
Samsung Electronics 8945 2
Netscape Communications Corporation 392 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 76 2
Демос 5 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 1
Oracle Corporation 5809 1
5025 1
Ситилинк - Citilink 227 1
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 143 10
Газпром ПАО 750 4
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 30 3
ГПБ - Газпромбанк 799 3
Евросеть 1342 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1584 2
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 2
Евросеть Техмаркет 76 2
Транснефть 206 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 2
Северсталь ПАО 262 2
Аэрофлот 617 2
РВК - Российская венчурная компания 505 2
eBay Inc 1560 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4842 2
Национальные приоритеты АНО 7 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 69 1
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 38 1
УЭК - Универсальная электронная карта 523 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
Ренессанс Брокер 5 1
L’Oreal 51 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 29 1
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 15 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
Свобода 36 1
Qiwi 790 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 246 1
Композит 11 1
Силовые машины 52 1
FICO 36 1
ОНЭКСИМ ГК 39 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Marks & Spencer 24 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 114 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Wildberries 150 1
Президент-Отель ФГУП 63 1
CyberPlat - КиберПлат 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7349 12
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2351 6
Президент Российской Федерации 1725 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1986 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 294 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1479 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1139 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 3
Правительство РФ 2654 3
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 2
Верховный суд Российской Федерации 289 2
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 38 2
Роснано 619 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 53 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 252 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 44 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1630 2
Администрация Президента РФ 324 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1971 2
МКС - Международная космическая станция 1381 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 143 1
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 34 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Правительство Пермского края - Управление капитального строительства Пермского края 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1851 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 12 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 111 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 39 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 46 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 2
Единая Россия - Политическая партия 218 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 13 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
РПЦ - Русская православная церковь 38 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12129 11
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1789 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12321 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 55 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4049 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10099 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 155 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 452 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 454 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 66 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 389 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 37 1
Website - Вебсайт 394 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 127 1
ИТ-аутсорсинг 844 1
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 10 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 142 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 628 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 105 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 65 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 650 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2039 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 1
Microsoft Windows 10 10115 4
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 3
Google Android 11663 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1448 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5821 2
Apache OpenOffice 440 2
АН-124 Руслан 16 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 216 2
Microsoft Windows XP 2284 2
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 20 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 2
Linux OS 7197 2
IBM Deep Blue 43 2
Google YouTube - Видеохостинг 2174 2
Microsoft Windows Media Center 45 2
Microsoft Edge - браузер 1773 2
Яндекс.TheQuestion 5 2
Google Firebase Analytics 1 1
ФЦП развития образования - Федеральная целевая программа развития образования 18 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 1
Microsoft Windows Media Player 508 1
Mozilla Firefox OS 84 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 170 1
BlackBerry Classic 6 1
MP3.com 115 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 105 1
Google Firebase 3 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
Qrator Radar 8 1
Yandex DeepHD - Яндекс DeepHD 1 1
Microsoft Silverlight 157 1
Яндекс.Телемост 40 1
Microsoft Windows 2000 1043 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 70 1
Microsoft Windows 98 331 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 59 1
Путин Владимир 2440 12
Фурсенко Андрей 120 6
Щеголев Игорь 684 4
Медведев Дмитрий 1590 4
Иванов Сергей 359 4
Шалманов Сергей 199 4
Плющев Александр 8 3
Рахманов Максим 47 2
Балуевский Юрий 17 2
Навальный Алексей 60 2
Милованцев Дмитрий 106 2
Венедиктов Алексей 6 2
Кайбышев Оскар 11 2
Володин Вячеслав 67 2
Нарусова Людмила 15 2
Румянцев Александр 15 2
Жуков Александр 40 2
Носик Антон 100 2
Самсонова Антонина 4 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 2
Жаров Александр 169 2
Поносов Александр 69 2
Фрадков Михаил 159 2
Рейман Леонид 1001 2
Блинов Сергей 7 2
Горбачев Михаил 31 2
Лямин Александр 59 1
Мишустин Михаил 331 1
Чернышенко Дмитрий 261 1
Иванов Олег 128 1
Климарев Михаил 46 1
Трубецкой Александр 5 1
Алексеев Владимир 17 1
Солдатов Алексей 82 1
Массух Илья 196 1
Сачков Илья 105 1
Аитов Тимур 187 1
Арсентьев Андрей 56 1
Борисов Юрий 98 1
Никифоров Николай 1131 1
Россия - Российская федерация - РФ 82401 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33996 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26670 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10882 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11566 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 6
Украина 5527 6
Германия - Федеративная Республика 7784 6
Грузия 1032 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 919 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 5
Россия - Сибирь 1345 4
Южная Корея - Республика 3252 4
Европа Восточная 2814 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 3
Москва - Воробьёвы горы 25 3
Бразилия - Федеративная Республика 1897 3
Америка 1188 3
Южная Осетия - Государство Алания 91 3
Финляндия - Финляндская Республика 1622 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 3
Великобритания - Лондон 1840 3
Эстония - Эстонская Республика 656 3
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 458 3
Европа 7259 3
Франция - Французская Республика 4927 3
США - Нью-Йорк 2587 2
Индия - Республика 4080 2
Казахстан - Республика 4135 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1018 2
Нидерланды 1992 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1195 2
Япония 7895 2
Норвегия - Королевство 1048 2
Грузия - Тбилиси 72 2
Кипр - Республика 355 2
Финляндия - Хельсинки 238 2
Израиль 1685 2
Африка - Африканский регион 2667 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 14
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1230 3
Человеческий фактор 172 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2748 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5056 1
Русский язык 1655 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3658 1
Вторая мировая война 479 1
Федеральное законодательство 355 1
Пиратство - Авторское право 262 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 116 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 1
Великая Отечественная война 199 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 412 1
Образование в России 551 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 168 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10325 33
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 11
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 114 8
Коммерсантъ - Издательский дом 790 6
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 13 5
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 4
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 119 4
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 3
Детское радио 9 3
Известия ИД 201 3
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 5 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 3
Газпром ГПМ Матч! Страна - телеканал 3 3
CNews RND - R&D.CNews 2081 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 707 3
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 3
Радио Свобода - радиостанция 38 2
Российская газета 219 2
Газпром ГПМ Суббота! - телеканал 2 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
Regnum - Регнум 95 1
Newsbytes News Network 285 1
Euronews - телеканал 46 1
NEWSru.com 208 1
Секрет фирмы 28 1
Караван историй 1 1
Лаборатория Артимовича 3 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Радио России - радиостанция 45 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
AppleInsider 380 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Звезда - Телеканал 1 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
Комсомольская Правда - Газета 53 1
Медуза - Meduza 23 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 561 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 2
RAEX - Эксперт РА 69 1
Медиалогия 44 1
IDC Research 10 1
Technavio 23 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
BroadGroup 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 3
РАН - Российская академия наук 935 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 2
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 10 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 274 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 16 1
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 187 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 59 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
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