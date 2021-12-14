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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газпром ГПМ Эхо Москвы
радиостанция
Публикаций - 169, упоминаний - 181
Газпром ГПМ Эхо Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2440 12
|Фурсенко Андрей 120 6
|Щеголев Игорь 684 4
|Медведев Дмитрий 1590 4
|Иванов Сергей 359 4
|Шалманов Сергей 199 4
|Плющев Александр 8 3
|Рахманов Максим 47 2
|Балуевский Юрий 17 2
|Навальный Алексей 60 2
|Милованцев Дмитрий 106 2
|Венедиктов Алексей 6 2
|Кайбышев Оскар 11 2
|Володин Вячеслав 67 2
|Нарусова Людмила 15 2
|Румянцев Александр 15 2
|Жуков Александр 40 2
|Носик Антон 100 2
|Самсонова Антонина 4 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 2
|Жаров Александр 169 2
|Поносов Александр 69 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Рейман Леонид 1001 2
|Блинов Сергей 7 2
|Горбачев Михаил 31 2
|Лямин Александр 59 1
|Мишустин Михаил 331 1
|Чернышенко Дмитрий 261 1
|Иванов Олег 128 1
|Климарев Михаил 46 1
|Трубецкой Александр 5 1
|Алексеев Владимир 17 1
|Солдатов Алексей 82 1
|Массух Илья 196 1
|Сачков Илья 105 1
|Аитов Тимур 187 1
|Арсентьев Андрей 56 1
|Борисов Юрий 98 1
|Никифоров Николай 1131 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 2
|RAEX - Эксперт РА 69 1
|Медиалогия 44 1
|IDC Research 10 1
|Technavio 23 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
|BroadGroup 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru