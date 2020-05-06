За сервис ответов на вопросы «Яндекс» заплатил 400 миллионов

Сколько «Яндекс» заплатил за The Question

Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») раскрыла сумму сделки по приобретению сервиса The Question. Эта сделка была заключена в 2019 г. Согласно годовому отчету компании, сумма сделки составила 384 млн руб.

Из этой суммы 351 млн руб. были выплачены наличными в момент сделки, а 33 млн руб. являются отложенным платежом, который будет выплачен в течение четырех лет. Сделка была структурирована путем приобретения кипрской компании Znanie Company и двух ее дочерних структур – Znanie Developmnet Company, также зарегистрированной на Кипре, и российской ООО «Знание».

Как появился и чуть было не обанкротился The Question

Сервис The Question был создан в 2015 г. бывшей ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Антониной Самсоновой и представляет из себя ответы экспертов на ответы пользователей. Пользователи оценивают качество данных ответов, что позволяет оценивать самих экспертов. На момент сделки в базе знаний The Question было 700 тыс. ответов, сервисом пользовалось 10 млн человек в месяц.

Самсонова рассказывала, что первоначально The Question создавался как сервис ответов на актуальные вопросы новостной повестки, в частности, связанные с политикой. Но затем пользователи все чаще стали задавать общеобразовательные вопросы.

«Яндекс» заплатил 384 млн руб. за сервис The Question

До «Яндекса» сторонние инвесторы вложили в сервис $1 млн. Их имена официально не назывались, однако издание The Bell писало, что таковыми являлись владелец ИТ-компании IBS Анатолий Карачинский, основатель медиа-компании «Амедиа» Александр Акопов, директор по экономике и финансам группы «Сумма» Константин Кузовков, создатель телевизионных шоу, продюсер Сергей Кальварский и ресторатор Артур Берсиров.

Также первоначально Самсонова планировала потратить средства инвесторов на международные проекты: был даже открыт офис в Лондоне, но от этой идеи решили отказаться – она чуть было не привела к банкротству The Question. Самсонова называла этот период «клинической смертью».

Но затем команда The Question пополнилась двумя выходцами из «Яндекса»: директором по продукту Екатериной Федоровой и руководителем проектов разработки Булатом Каримовым. В результате еще до сделки с «Яндексом» сервис The Question вышел на операционную рентабельность. Доходы сервису приносит реклама и партнерские программы: корпоративные аккаунты, в которых ответы дают эксперты различных компаний – и корпоративные базы знаний, доступные только сотрудникам компаний-партнеров.

Как «Яндекс» искал возможность дать ответы на вопросы

«Яндекс» давно интересовался возможностью обеспечить своим пользователям ответами на вопросы. В 2009 г. был создан сервис «Яндекс.Ответ», но его довольно быстро закрыли. К The Question «Яндекс» стал присматриваться еще в 2016 г.: тогда стороны запустили совместный проект по демонстрации при сложных поисковых запросов ответов из базы The Questions, но эксперимент оказался неудачным.

У «Яндекса» с 2018 г. был и собственный похожий сервис «Яндекс.Знатоки», который показывал в поисковой выдаче быстрые ответы на запросы пользователей, сформированные «знатоками». Самсонова в интервью The Bell признавала, что после появления данного сервиса «напряглась» из-за его похожести и начала вести переговоры с руководителем поискового подразделения «Яндекса» Андреем Стыскиным.

После упомянутой сделки «Яндекс» планировал интегрировать базу ответов The Question с базой ответов «Яндекс.Знатоки». Это должно было увеличить быстрых ответов в поисковой выдаче. Самсонова перешла на работу в «Яндекс» и стала управлять обоими сервисами.

В конце 2019 г. при обновлении своего поискового продукта «Яндекс» представил сервис «Кью», созданный на базе The Question и «Яндекс.Знатоки». Как объясняла Самсонова, до интеграции у «Яндекс.Знатоков» было много вопросов, но мало ответов. У The Questions, наоборот, было много экспертов, но мало ответов.