Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 50277
ИКТ 5042
Организации 3396
Ведомства 1234
Ассоциации 357
Технологии 2104
Системы 11664
Персоны 15795
Местоположение 1007
Статьи 685
Пресса 530
ИАА 418
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 664
Мероприятия 589

МТС Телеком Идея



16.10.15 «Телеком Идея» МТС выбрала 5 финалистов корпоративного акселератора 3
18.08.15 Интернет вещей для телекома: победит основатель инвестфонда? 1
12.08.15 Помощь на старте: МТС поддержит 9 российских стартапов 4
17.12.14 «Росэлектроника» и МГТУ им. Н.Э. Баумана займутся совместными инновационными проектами 1
20.08.14 Как оценить потенциал бизнес-идеи? Опыт МТС 1
01.08.14 От идеи до бизнес-кейса: какие стартапы нужны МТС 2
28.07.14 МТС провела акселерационную программу для молодых инноваторов 1
12.07.13 Телеком-операторы ищут пути монетизации интернета 1
27.03.13 МТС объявила конкурс инновационных идей для развития интернет-технологий 2
04.07.12 "Телеком Идея": как стартапы продавали себя МТС 2
06.03.12 МТС проводит II конкурс молодежных инновационных телеком-проектов «Телеком Идея» 2
20.05.11 Инноваторы и компании: где и как найти друг друга 4
16.03.11 Тонкий нюх парфюмера - результат тренировки 1
16.03.11 Обратную сторону Луны впервые детально картографируют 1
16.03.11 НАСА бросает частным компания "Вызов столетия" 1
16.03.11 На МКС изучат механизм винных "слез" 1
16.03.11 Бактерии помогают организму бороться с гриппом 1
15.03.11 Opportunity исследует следы воды на Марсе 1
15.03.11 Европейцы вплотную занялись Марсом 1
15.03.11 Пентагон учит своих бойцов общаться через видеоигру 1
15.03.11 Чувство юмора укорачивает жизнь 1
15.03.11 Новый алгоритм ищет авторов анонимок 1
15.03.11 Колыбель человечества перенесли на юг Африки 1
15.03.11 Ученые выяснили, как работает мозг синестетика 1
15.03.11 Солнце ускоряет вывод лекарств из организма 1
14.03.11 В Южной Испании нашли Атлантиду 1
14.03.11 Для полетов на Марс создают двигатель на солнечной энергии 1
14.03.11 Messenger готовится выйти на орбиту Меркурия 1
14.03.11 Пограничники будут ловить виртуальных контрабандистов 1
14.03.11 Для чувства страха найден выключатель 1
14.03.11 Биотопливо станет белковым 1
11.03.11 На Марсе нашли водяные лужи 1
11.03.11 Найден самый холодный коричневый карлик 1
11.03.11 Северный магнитный полюс быстро перемещается в Россию 1
11.03.11 Бабочка-робот помогла изучить эхолокацию летучих мышей 1
11.03.11 Беспилотники учатся дозаправке в воздухе 1
11.03.11 Ученый заселил компьютер инопланетянами 1
11.03.11 Оригами вдохновили создателей антител 1
11.03.11 ПО для криминалистов найдет фото преступника по рисунку 1
11.03.11 Ультразвук передает энергию и данные сквозь стальные стены 1

Публикаций - 51, упоминаний - 63

МТС Телеком Идея упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8484 11
АФК Система ПАО 1594 9
Eaton 61 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 714 1
Центел - Центральный телеграф 316 1
Softline - Софтлайн 1716 1
Ростех - Ростехнологии 2281 1
Microsoft Corporation 20918 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 94 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 79 1
Dental Cloud - Дентал Клауд 9 1
ZED+ Temafon - Темафон 15 1
Google Russia - Гугл Россия 54 1
Deutsche Telekom 886 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 552 1
McKinsey & Company 149 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7432 1
Nokia Corporation 5227 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6165 1
РВК - Российская венчурная компания 505 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 100 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 1
Вертолеты России 123 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 3
Пентагон - Министерство обороны США 1329 2
World Bank Group - Всемирный банк 235 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 142 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 864 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1817 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 192 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 159 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1176 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12069 3
3G - Стандарт мобильной связи 5055 3
Умные платформы 562 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10024 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 443 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2953 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 560 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 601 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4176 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3899 1
Smartphone - Смартфон 868 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 745 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 346 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1624 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 117 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 227 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 611 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 220 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 976 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 968 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6214 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2386 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 793 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 176 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 299 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 70 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 283 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1454 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 272 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1568 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2042 3
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 36 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1154 2
Кнопка жизни 19 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 507 1
Google Play - Google Store - Android Market 2622 1
Apple iOS 6166 1
Google Android 11574 1
Java - Язык программирования 2378 1
Google YouTube - Видеохостинг 2154 1
Apple - App Store 2346 1
Microsoft Skype 1871 1
C# - C Sharp - Язык программирования 211 1
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 238 1
Соковнин Ярослав 2 2
Чимиричкина Мария 30 2
Рудычева Наталья 83 2
Биккулова Гульнара 23 1
Степанов Антон 57 1
Поповский Александр 87 1
Хохрин Алексей 1 1
Рублев Алексей 2 1
Столяров Алексей 1 1
Друженец Мария 1 1
Дмитриев Кирилл 99 1
Лацанич Василь 92 1
Григорьев Андрей 17 1
Макаров Андрей 19 1
Иревли Сергей 19 1
Колесников Андрей 80 1
Вольфсон Влад 55 1
Исмаилов Рашид 47 1
Россия - Российская федерация - РФ 81410 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26446 8
Земля - планета Солнечной системы 5822 8
Беларусь - Белоруссия 3177 5
Индия - Республика 4006 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2875 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11962 5
Украина 5495 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 541 2
Узбекистан - Республика 1247 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 266 2
Армения - Республика 1035 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 224 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 467 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11476 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 51 1
Россия - СФО - Республика Алтай 875 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9186 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 558 1
Арктика 309 1
Чехия - Прага 129 1
Украина - Киев 905 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11401 1
Чехия - Чешская Республика 968 1
Европа 7164 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 126 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 302 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 215 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 501 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 641 1
Россия - ПФО - Казань 1874 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 116 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 406 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 311 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 317 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 984 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1917 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1186 1
Израиль 1593 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 517 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 774 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 180 1
IDC - International Data Corporation 4477 1
Gartner 3122 1
IoT Analytics 4 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 488 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 295 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1017 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 529 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 267 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 116 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 212 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 298 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021