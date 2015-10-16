Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС Телеком Идея
Публикаций - 51, упоминаний - 63
МТС Телеком Идея упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РВК - Российская венчурная компания 505 2
|Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 100 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 1
|Вертолеты России 123 1
|Соковнин Ярослав 2 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Рудычева Наталья 83 2
|Биккулова Гульнара 23 1
|Степанов Антон 57 1
|Поповский Александр 87 1
|Хохрин Алексей 1 1
|Рублев Алексей 2 1
|Столяров Алексей 1 1
|Друженец Мария 1 1
|Дмитриев Кирилл 99 1
|Лацанич Василь 92 1
|Григорьев Андрей 17 1
|Макаров Андрей 19 1
|Иревли Сергей 19 1
|Колесников Андрей 80 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|IDC - International Data Corporation 4477 1
|Gartner 3122 1
|IoT Analytics 4 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru