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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попова Елена



24.01.2025 ГК «Прогресс Агро» продолжает внедрение искусственного интеллекта в работу агрономов 1
24.06.2016 Сервис Qiwi по погашению кредитов доступен в 1 тыс. центров продаж и обслуживания «Ростелекома» 1
17.03.2016 В розничной сети «Ростелекома» на Урале отменена комиссия на денежные переводы «Золотая Корона» 1
20.08.2014 Как оценить потенциал бизнес-идеи? Опыт МТС 1
03.07.2008 Фриланс-услуги: как не попасть впросак? 1
17.03.2005 "Февральский ZOOM": результаты конкурса 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Попова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9706 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
АФК Система ПАО 1797 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 2
NanduQ - Qiwi 996 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5034 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5352 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1479 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7581 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4752 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17070 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1558 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2901 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1738 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6225 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 597 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 278 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 1
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
Попов Сергей 135 1
Морозов Андрей 47 1
Федорова Олеся 63 1
Бужинская Мария 1 1
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Замогильный Петр 1 1
Мухач Дмитрий 1 1
Исаев Евгений 3 1
Косолапов Андрей 2 1
Пятигорский Сергей 1 1
Бределева Анна 1 1
Королев Владимир 3 1
Тесленко Владимир 1 1
Борис Хазиев 1 1
Новик Константин 1 1
Эверстов Анатолий 1 1
Плесовских Александр 1 1
Гаврюсев Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2941 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1445 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Россия - УФО - Свердловская область 1496 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2962 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3944 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1113 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 459 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 846 1
Россия - УФО - Тюменская область 1147 1
Россия - УФО - Челябинская область 1212 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1140 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 706 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 1
Россия - УФО - Курганская область 500 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 282 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 213 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2805 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2292 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8040 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7839 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6704 1
Паспорт - Паспортные данные 2512 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2728 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6404 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 501 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 131 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5103 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1048 1
МТС Телеком Идея 52 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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