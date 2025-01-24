Попова Елена
Попова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9706 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 1
|Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
|АФК Система ПАО 1797 1
|ЦФТ Золотая Корона 359 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 1
|Попов Сергей 135 1
|Морозов Андрей 47 1
|Федорова Олеся 63 1
|Бужинская Мария 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Серегина Елена 6 1
|Маловичко Василий 1 1
|Озерский Антон 1 1
|Глущенко Олег 1 1
|Глущенко Евгения 1 1
|Команцев Александр 1 1
|Рыцарева Елена 1 1
|Глущенко Юрий 1 1
|Рашитов Венер 1 1
|Подкорытова Надежда 1 1
|Фадеев Евгений 1 1
|Пайгельдин Сергей 1 1
|Замогильный Петр 1 1
|Мухач Дмитрий 1 1
|Исаев Евгений 3 1
|Косолапов Андрей 2 1
|Пятигорский Сергей 1 1
|Бределева Анна 1 1
|Королев Владимир 3 1
|Тесленко Владимир 1 1
|Борис Хазиев 1 1
|Новик Константин 1 1
|Эверстов Анатолий 1 1
|Плесовских Александр 1 1
|Гаврюсев Николай 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
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