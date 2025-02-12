Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) учреждена в 2019 году при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, является центром компетенций по цифровой трансформации транспортного комплекса Российской Федерации. Её цель — создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории РФ в интересах участников рынка транспорта и логистики на основе разработки и внедрения новых цифровых технологий, а также объединения усилий и интеграции программ отраслевых компаний и государства.