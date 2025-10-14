Разделы

Федоткина Ольга


УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 Ozon перешел на электронные транспортные накладные с «Контуром» 1
01.06.2023 X5 Group и «Сберкорус» начали масштабирование системы электронных транспортных накладных 1
03.04.2023 СТЛ запустили передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Федоткина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 200 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 242 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 515 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
СТЛ - Системы и Технологии в Логистике - 3PL-оператор 1 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7978 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 694 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3423 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3085 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5167 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12660 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1469 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 113 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 50 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12050 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56009 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13202 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4119 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4625 1
Электронный документ - Electronic document 1517 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2396 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2218 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11202 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1930 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2562 1
СКБ Контур - Docrobot ЭТрН 1 1
Литвин Евгений 4 1
Шелковников Евгений 23 1
Новиков Федор 4 1
Тарасов Виталий 49 1
Кузьменко Кирилл 2 1
Скачков Дмитрий 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 154504 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20025 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 343 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54324 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7936 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9948 1
Экономический эффект 1178 1
