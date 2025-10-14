Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федоткина Ольга
УПОМИНАНИЯ
Федоткина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 200 1
|Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 242 1
|Литвин Евгений 4 1
|Шелковников Евгений 23 1
|Новиков Федор 4 1
|Тарасов Виталий 49 1
|Кузьменко Кирилл 2 1
|Скачков Дмитрий 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392748, в очереди разбора - 733119.
Создано именных указателей - 184375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.