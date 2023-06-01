X5 Group и «Сберкорус» начали масштабирование системы электронных транспортных накладных

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» и компания X5 Group начинают тестирование электронных транспортных накладных в рамках Государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

В сентябре X5 Transport, логистическое подразделение X5 Group, планирует начать перевод транспортных накладных в электронный вид для внутригрупповых логистических операций, на которые приходится большая часть перевозок компании. Полностью отказаться от бумажных накладных компания планирует к 2025 г. По оценке самой компании, внедрение ЭТрН позволит сэкономить более 30 млн руб. в год.

Электронная транспортная накладная – это юридически значимый документ, в электронном виде подтверждающий перевозку груза автотранспортом. Переход на ЭТрН позволяет сократить затраты на печать, обработку и хранение бумажной документации. Кроме того, это повышает прозрачность логистических операций: внедрение ЭТрН минимизирует риски, связанные с бумажными документами.

В рамках перехода на ЭДО X5 Transport сотрудничает с цифровой платформой для электронного документооборота «Сберкорус», используя отечественное программное обеспечение. По итогам перехода на ЭТрН компания сможет принимать электронные накладные в части товарных поставок от любого оператора, с которым работает партнёр-поставщик.

«ГИС ЭПД – это уникальный межведомственный проект, в котором участвуют Минтранс, Минцифры, ФНС и МВД России. Запуску системы предшествовала большая работа с представителями бизнеса, контрольно-надзорными органами. Были выработаны и закреплены стандарты использования электронных транспортных документов, отработаны базовые сценарии. Тот факт, что крупнейшие логистические компании страны, включая Х5 Transport, участвовали в этой работе, во многом определил успех инициативы. Минтранс, как оператор ГИС ЭПД, находится в постоянном контакте со всеми участниками процесса, чтобы система была максимально удобна и полезна бизнесу, помогала решать конкретные задачи. Уверен, что примеру X5 последуют и другие крупные участники рынка перевозок», – сказал директор департамента цифрового развития Минтранса России Дмитрий Скачков.

«Электронная транспортная накладная – пожалуй, самый сложный по структуре электронный документ. Тем важнее практика участия будущих потребителей в его разработке. Это дает возможность на самых ранних стадиях понять нюансы и начать готовиться к внедрению. Кроме того, внедрение электронных документов именно крупными игроками, такие как Х5, дает рынку импульс к переходу на цифровые решения», – сказал начальник управления электронного документооборота ФНС России Фёдор Новиков.

«Замена традиционных бумажных накладных электронными документами – часть естественного процесса цифровизации, который затрагивает все сферы бизнеса. При этом переход на электронные накладные будет поступательным, поскольку мы должны быть полностью уверены в стабильной работе новых учётных систем. X5 – крупнейший российский ритейлер, и от работы нашей системы логистики зависит бесперебойное обеспечение товарами тысяч магазинов по всей стране», – сказал управляющий директор X5 Transport Кирилл Кузьменко.

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«Х5 Transport смогла быстро пройти тестирование и внедрить обмен электронными транспортными накладными, и уже сегодня работает с реальными контрагентами. Мобильное приложение для водителей упрощает и ускоряет процедуру подписи при получении и сдаче груза у грузоотправителя и грузополучателя. Сокращение бумажных документов при отправке товара экономит время. Хранение цифровых документов в одной базе дает быстрый доступ к ним за любой период. Масштабирование этого проекта говорит о надежности и удобстве системы и выгоде ее применения в реальном бизнес-процессе. Мы благодарим наших коллег и партнеров из X5 Group за доверие к нашему сервису», – сказал и.о. директора «Сберкорус» Виталий Тарасов.

«Переход на использование электронных перевозочных документов компании масштаба X5 Transport – это сигнал для всего транспортно-логистического рынка. Пока что переход на электронный документооборот на транспорте и подключение к ГИС ЭПД носит добровольный характер, но со следующего года это станет обязательным. Это достаточно сложный технологический процесс, сопряженный с перестройкой бизнес-процессов. Решение начать переход уже сейчас, чтобы спокойно пройти отладку всего процесса, можно только приветствовать», – сказала главный эксперт ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина.

«Сбер» и «Сберкорус» совместно разработали логистическую платформу «Цифровые логистические документы», с помощью которой можно обмениваться не только ЭТрН, но и другими видами документов (заказ на транспорт, заказ-наряд, сопроводительная ведомость) в 2021 г.

Ранее в 2022 г. «Сберкорус» стал официальным оператором государственной системы электронных перевозочных документов.