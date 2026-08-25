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Сбер Сбер2В Cбер2B ЭДО СберКорус Транспортный ЭДО Цифровые логистические документы

  • "Транспортный ЭДО" от СберКорус представляет собой сервис по учёту и автоматизации процессов с перевозчиками и обмену другими логистическими документами с использованием электронной подписи. Решение доступно в виде  мобильного приложения для водителя и личного кабинета грузоотправителя, перевозчика,  грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет оперативно отслеживать и привозить недостающие товары, контролировать все процессы доставки и подписания документа, наделять документ юридической силой, безопасно хранить документы, быстро готовить их к налоговым проверкам, находить в системе необходимые данные за секунду, исправлять и получать скорректированные документы от контрагента, используя функции автозаполнения. Документы могут формироваться и поступать из любой учетной системы. При этом подписанная электронной подписью электронная транспортная накладная (ЭТрН) является юридически значимым документом и может передаваться в ФНС и другие отчетные органы.
  • Сфера Перевозки

СОБЫТИЯ

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25.08.2026 «Магнит» и «Контур» запустили обмен электронными транспортными накладными 1
21.08.2026 Ozon и «Контур» масштабируют обмен электронными перевозочными документами 1
18.08.2026 «Т-Банк» запустил бесплатный сервис для работы с электронными транспортными накладными 3
14.08.2026 Versta.io и сервис «Контура» запускают аутсорсинг подписания перевозочных документов 1
13.08.2026 Исследование «Точка Банка»: половина грузоперевозчиков не считает прибыль по маршрутам 1
23.07.2026 «Точка Банк» подписал соглашение с Минцифры России о развитии мобильной электронной подписи 1
23.07.2026 Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» запустил мобильную регистрацию для перевозчиков — ИП 1
13.07.2026 В мобильном приложении сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» появились электронные заказы-заявки 1
01.06.2026 «Контур» помог «Деловым линиям» провести первый обмен электронными экспедиторскими документами 1
12.05.2026 «СберБизнес» запустил сервис для перехода на обязательные электронные транспортные накладные 1
23.04.2026 Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» тестирует с клиентами электронные экспедиторские документы 1
08.04.2026 «Точка Банк» запустил сервис для работы с электронными перевозочными документами 2
08.12.2025 ГК «ПКМ» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус» 1
17.11.2025 «Контур» и Trucker запустили пилотный проект по внедрению ЭТрН в «Национальной нерудной компании» ​ 1
01.09.2025 Сервис «Логистика» от «Контура» помог «Буш-автопрому» настроить круглосуточную работу с ЭТрН ​ 1
11.08.2025 «СберКорус» увеличил долю на рынке электронных перевозочных документов до 60% и перевел 180 компаний на транспортный ЭДО 2
19.02.2025 «СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами 1
20.01.2025 «СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21% 1
05.11.2024 «Балтика» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус» 3
10.10.2024 «СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков 1
29.08.2024 80% опрошенных логистов уверены, что применение транспортного ЭДО положительно влияет на бизнес ‒ «СберКорус» 1
21.08.2024 «СберКорус» настроил роуминг для обмена электронными транспортными накладными со СБИС 1
09.08.2024 «СберКорус» продлил аккредитацию статуса официального оператора государственной системы электронных перевозочных документов Минтранса 1
18.06.2024 «СберКорус» подтвердил статус действующего оператора ЭДО 1
19.03.2024 «СберКорус» выпустил 1 млн ЭПД через ГИС Минтранса России 1
24.01.2024 Сервис для транспортного электронного документооборота «СберКорус» включен в реестр отечественного программного обеспечения 1
22.12.2023 К 2025 г. доля электронного документооборота в транспортной отрасли достигнет 29% ― «СберКорус» 3
31.10.2023 «Сберкорус»: объем транспортных электронных документов российских компаний вырос на 37% 1
17.07.2023 «Сберкорус» подключил 680 водителей городского транспорта Москвы к сервису электронных путевых листов 2
15.06.2023 «Сбер» и Дептранс Москвы начали тестировать электронные путевые листы для водителей 1
01.06.2023 X5 Group и «Сберкорус» начали масштабирование системы электронных транспортных накладных 1
11.05.2023 «Сберкорус» внедрил электронный путевой лист в своем сервисе транспортного ЭДО 3
07.11.2022 «Сберкорус» внедрил электронные транспортные накладные в компании Kari 1

Публикаций - 34, упоминаний - 45

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 264 18
9681 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 3
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 72 2
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 54 1
SAP SE 5626 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16033 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 494 1
Тензор 178 1
Trucker - Национальный транспортный агрегатор, НТА 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8987 8
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 80 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1957 2
НСПК - Национальная система платежных карт 956 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1078 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Деловые Линии ГК 94 1
РЖД Технологии - Цифровая логистика 25 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
Делко - Delko - транспортная компания 6 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 7
Мосгортранс ГУП 142 6
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 127 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3596 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1520 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2894 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 760 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 215 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 995 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 469 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6002 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14086 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26736 19
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4370 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13095 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12400 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36646 10
Электронный документ - Electronic document 1592 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14103 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2303 6
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 206 6
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 440 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2453 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54578 5
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 694 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2824 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27068 3
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 416 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3183 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 445 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18294 2
Оцифровка - Digitization 5237 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18227 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 491 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13761 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9543 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2645 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2071 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4685 2
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СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 410 9
Минцифры РФ - Госключ КЭП 225 5
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Перевозки 13 4
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 4
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Торговля 9 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 47 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Подписание 3 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 2
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 22 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1109 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7086 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6662 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8307 1
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1869 1
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Торговля оптовая - Wholesale trade 1341 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1510 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 378 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2734 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 57 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11452 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 661 1
Docflow 148 1
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