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Сбер Сбер2В Cбер2B ЭДО СберКорус Транспортный ЭДО Цифровые логистические документы
- "Транспортный ЭДО" от СберКорус представляет собой сервис по учёту и автоматизации процессов с перевозчиками и обмену другими логистическими документами с использованием электронной подписи. Решение доступно в виде мобильного приложения для водителя и личного кабинета грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет оперативно отслеживать и привозить недостающие товары, контролировать все процессы доставки и подписания документа, наделять документ юридической силой, безопасно хранить документы, быстро готовить их к налоговым проверкам, находить в системе необходимые данные за секунду, исправлять и получать скорректированные документы от контрагента, используя функции автозаполнения. Документы могут формироваться и поступать из любой учетной системы. При этом подписанная электронной подписью электронная транспортная накладная (ЭТрН) является юридически значимым документом и может передаваться в ФНС и другие отчетные органы.
- Сфера Перевозки
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 34, упоминаний - 45
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Тарасов Виталий 50 11
|Собянин Сергей 560 3
|Ликсутов Максим 259 3
|Леонова Оксана 23 3
|Серов Алексей 13 2
|Коченков Андрей 10 2
|Манкеев Рустем 1 1
|Карандашева Анастасия 2 1
|Думикян Арсен 18 1
|Хрущалев Дмитрий 7 1
|Федорова Ирина 1 1
|Присяжнюк Илья 4 1
|Канаев Иван 2 1
|Грицкевич Антон 1 1
|Большанин Алексей 1 1
|Кудинова Олеся 1 1
|Гильманов Ильяс 1 1
|Толоконникова Наталья 1 1
|Яннаева Анастасия 1 1
|Святкина Ольга 1 1
|Нидзе Татьяна 1 1
|Ведяхин Александр 183 1
|Чернякова Елена 30 1
|Ширяев Алексей 11 1
|Малинин Юрий 11 1
|Перевалов Илья 10 1
|Смирнов Даниил 9 1
|Шевченко Антон 21 1
|Меламед Сергей 11 1
|Трофимова Юлия 3 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.