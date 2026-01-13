Разделы

DатаРу ДатаРу ДД серия СХД


СХД предназначены для задач резервного копирования, архивирования и восстановления после сбоев. Модели ДД9410 и ДД9910 базируются на двусокетном сервере с процессорами Intel Xeon (Sapphire Rapids) и выполнены в форм-факторе 2U. Система поддерживает до 768 ГБ оперативной памяти в модели ДД9410 и до 2048 ГБ – в модели ДД9910, обеспечивая тем самым высокую производительность как для традиционных, так и для новых инновационных задач. 

 

13.01.2026 «DатаРу Технологии» обновила флагманские линейки систем резервного копирования 4
17.12.2025 Объем выручки совместных проектов DCLogic и «DатаРу» в области импортозамещения превысил 3 млрд рублей 1
03.07.2024 «DатаРу» представила новые модели СХД для крупных предприятий 5

