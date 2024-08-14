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«DатаРу» представила новую линейку СХД «ДатаРу ОД» для надежной работы с данными и бизнес-приложений

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» объявил о запуске новой линейки систем хранения данных (СХД) «ДатаРу ОД». Оборудование разработано на базе современных технологий, отличается высокой производительностью и подходит для решения задач виртуализации, хранения больших данных и консолидации ресурсов при оптимальных затратах.

Линейка «ДатаРу ОД» включает три версии СХД – «ДатаРу ОД 3000», «ДатаРу ОД 5000» и «ДатаРу ОД 6000». Модели представляют из себя системы начального и среднего уровней и разработаны для удовлетворения потребностей бизнеса в высокопроизводительных и надежных решениях для управления данными.

Все СХД выполнены в 2U-форм-факторе с возможностью хранения от 4 до 32 петабайт данных. Они оснащены современными ARM-процессорами и поддерживают кэш объемом до 1,5 ТБ. Количество контроллеров можно масштабировать от 2 до 32.

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СХД «ДатаРу ОД» поддерживают архитектуру NVMe, что обеспечивает минимальные задержки при высоком уровне производительности. Возможности моделей также предусматривают функциональность резервного копирования и аварийного восстановления. Таким образом решения обеспечивают трехкратную резервацию данных, что предотвращает риск их потери, даже в случае одновременного выхода из строя двух контроллеров или одной из стоек.

«Новая линейка СХД «ДатаРу ОД» идеально подходит для компаний, которые стремятся к оптимизации и консолидации ИТ-инфраструктуры. Наше оборудование позволяет объединить разнообразные элементы ИТ-системы в единую платформу, обеспечивая при этом высокую производительность и минимальные задержки. Все модели способны эффективно работать с большими объемами данных и предоставляют надежную инфраструктурную базу не только для решений для виртуализации и автоматизации, но и под задачи внедрения искусственного интеллекта и машинного обучения», – сказал Андрей Авраменко, менеджер по продукту СХД «DатаРу».

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