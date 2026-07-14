АО «Сигналтек» и «Рэйдикс» представляют российские СХД на базе ПО Raidix 5

На российском рынке систем хранения данных появилось новое решение корпоративного уровня в начальном и среднем сегменте на базе отечественных двухпроцессорных серверов компании «Сигналтек» с использованием CPU Intel Xeon Gen 5 и программного обеспечения компании «Рэйдикс». Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс».

Системы на платформах «Сигнал Датастэк» DS-5201 ТДРС.465279.024 на 12 дисков и «Сигнал Датастэк» DS-5202 ТДРС.465279.025 на 24 диска и управляющего ПО Raidix 5 успешно прошли тестирование и валидацию. Объем хранения данных может быть увеличен до 132 накопителей за счет добавления дисковых полок.

Основными особенностями решения являются: экономичность для конфигурации с одним контроллером; всокая надежность, которую обеспечивает отказоустойчивая конфигурация с двумя контроллерами, реализующая дублирование всех ключевых компонентов системы; поддержка протоколов файлового (NFS, NFS-over-RDMA, SMB, FTP) и блочного (FC, IB-SRP, iSCSI, iSER) типов доступа, что позволяет адаптировать системы под различные типы нагрузки.

Представленные СХД работают на высокоскоростных HDD/SSD-накопителях. Высокая производительность системы достигается путем использования ПО Raidix 5 технологии кэширования ресурсов в оперативной памяти, а математические алгоритмы собственной разработки обеспечивают увеличение скорости расчета контрольных сумм в RAID-массивах.

Кроме того, возможность масштабирования хранилища позволяет владельцам системы быстро расширять возможности ИТ-инфраструктуры и поддерживать бесперебойность рабочих процессов в условиях роста объемов данных.

Среди функциональных особенностей важно отметить запатентованные «Рэйдикс» технологии упреждающей и частичной реконструкции, адаптивный механизм упреждающего чтения, защиту от скрытого повреждения данных и другие технологические преимущества.

Ожидается, что системы будут востребованы для построения ИТ-инфраструктуры в организациях со строгими требованиями к сохранности данных — например, медицинских и финансовых учреждениях, а также органах государственной власти. В III квартале 2026 г. планируется включение решений в реестр Минпромторга России по коду СХД.