«Т1 Интеграция» и OpenYard подписали соглашение о партнерстве

«Т1 Интеграция», участник российского рынка системной интеграции, и производитель серверов OpenYard сообщают о начале сотрудничества. В рамках утвержденных договоренностей стороны планируют совместно продвигать решения в области серверной архитектуры OCP (Open Compute Project) на ИТ-рынке России. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Сотрудничество между «Т1 Интеграцией» и производителем серверов OpenYard обеспечит заказчиков ИТ-решениями, которые соответствуют всем требованиям законодательства в области создания импортонезависимой инфраструктуры. Компании смогут оказывать квалифицированную и всестороннюю поддержку участникам ИТ-рынка, совершенствовать работу серверов и повышать уровень технического оснащения подобного оборудования.

«Т1 Интеграция рада начать сотрудничество с российским вендором OpenYard. Полагаем, что продукция компании будет пользоваться широким спросом у представителей крупного бизнеса. Тесное партнерство с отечественным вендором серверного оборудования позволит нам создавать и внедрять совместные технологические решения для развития импортонезависимой ИТ-инфраструктуры заказчиков», – отметил Роман Бобрышев, директор направления вычислительных комплексов, центра компетенций по вычислительным комплексам «Т1 Интеграция».

«Мы рады приступить к совместным проектам с ведущим игроком на российском ИТ-рынке в лице «T1 Интеграции» и высоко ценим доверие, оказанное партнером. Вместе мы сможем предложить заказчикам еще более интересные и комплексные решения под ключ», – сказал Дмитрий Пенязь, руководитель отдела продуктов и решений OpenYard («Центр Открытых Разработок»).

Продуктовый портфель OpenYard состоит из двух линеек: стоечные серверы для классических центров обработки данных, а также серверы архитектуры OCP (Open Compute Project), ориентированные на высокопроизводительные ЦОД гиперскейлеров. Они обладают высокой степенью масштабируемости и универсальности, позволяя адаптировать системы под различные потребности и условия клиентов.. Продукция OpenYard производится на собственном заводе компании и входит в реестр промышленной продукции Минпромторга России.