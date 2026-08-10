«Базис» обновил сертификат ФСТЭК на Basis Virtual Security

Компания «Базис», российский разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК РТК-ЦОД), объявляет об успешном обновлении сертификата ФСТЭК России для продукта Basis Virtual Security. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Действие сертификата распространяется на решение для защиты информации в средах виртуализации и контейнеризации Basis Virtual Security версии 4.0.1, а также на программные модули, входящие в состав его исполнений: модуль Basis Dynamix версии 4.6, модуль Basis vCore версии 2.0.1 и модуль Basis vControl версии 2.8.

По результатам проведенного инспекционного контроля Basis Virtual Security подтвердил соответствие четвертому уровню доверия по требованиям к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий, а также соответствие четвертому классу защиты по требованиям к средствам контейнеризации и виртуализации.

Сертифицированные решения компании «Базис» можно использовать в: значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) до первой категории значимости; государственных информационных системах (ГИС) до первого класса защищенности; информационных системах персональных данных (ИСПДн) до первого уровня защищенности; автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП) до первого класса защищенности; информационных системах общего пользования до второго класса.

Новые версии Basis Virtual Security регулярно проходят сертификационные испытания на соответствие требованиям, предъявляемым ФСТЭК России к программным средствам виртуализации и контейнеризации. На данный момент продукты компании соответствуют требованиям, изложенным в приказах ФСТЭК России № 187 от 27 октября 2022 г., № 118 от 4 июля 2022 г., а также обеспечивают выполнение мер защиты, установленных приказом ФСТЭК России № 117 от 11 апреля 2025 г.

Впервые средство защиты виртуализации Basis Virtual Security прошло сертификацию ФСТЭК России еще в 2020 г и получило сертификат соответствия сроком на пять лет. В конце прошлого года действие сертификата было продлено до 2030 г.

«За годы плотной работы с ФСТЭК России, Центром исследований безопасности системного ПО, ИСП РАН и испытательными лабораториями мы накопили заметный опыт в разработке безопасного ПО, сформировали экспертизу и организовали необходимые процессы внутри компании. Благодаря этому мы постепенно увеличиваем как темпы выхода сертифицированных релизов уже проверенных продуктов, так и общее число сертифицированных решений в нашей экосистеме. Однако ключевой задачей для нас является не сертификация сама по себе, а создание зрелых безопасных решений, соответствующих тем требованиям, которые заказчики предъявляют к ПО управления динамической инфраструктурой», – отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».