Merlion продолжает инвестировать в развитие стека ИТ-решений для партнеров. Доступно решение от разработчика «Базис».

На демонстрационном полигоне Merlion развернут новый демостенд – система для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

На демозоне Merlion заработал новый демостенд – решение «Базис.WorkPlace», разработанное одним из российских разработчиков программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры – «Базис».

«Базис.WorkPlace» интегрирована с системой управления платформами виртуализации «Базис.vControl» и программными продуктами для защиты – «Базис.WorkPlace Security» и «Базис.Virtual Security».

Программное обеспечение «Базис.WorkPlace» развернуто на трех серверах, которые объединены в кластер. В качестве системы хранения данных использована NetApp SolidFire, подключенная по протоколу iSCSI. Доступ к интерфейсу осуществляется по протоколу HTTPS, а к операционным системам осуществляется по протоколам SSH, RDP, xRDP.

Описание сценария демонстрации: обзор интерфейса и навигация; управление пользователями; пулы рабочих столов, рабочие столы; каталог физических ПК; диспетчеры подключений; отчеты; приложения; «Базис.WorkPlace Security»; «Базис.Virtual Security».