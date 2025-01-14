Российский разработчик запустил обучающие курсы по администрированию платформ виртуализации

Российский разработчик решений для динамической инфраструктуры и виртуальных рабочих мест «Базис» анонсировал запуск двух новых обучающих курсов: «Администрирование Basis Dynamix Standard» и «Администрирование Basis Workplace». Занятия будут проходить в онлайн-формате в течение трех дней (24 академических часа).



Чему будут учить?

Курсы рассчитаны на системных администраторов и архитекторов, нацеленных на получение практических навыков работы с платформой виртуализации серверов Basis Dynamix Standard и платформой виртуализации рабочих мест Basis Workplace.

Первый курс, «Администрирование Basis Dynamix Standard», фокусируется на изучении архитектуры платформы и ее управлении, а также на практическом решении типовых задач администрирования. Участники освоят установку и конфигурирование компонентов Basis vCore и Basis vControl, управление виртуальной сетевой инфраструктурой, данными и вычислительными ресурсами, настройку системы для работы в режиме высокой доступности и выполнение мониторинга. Программа курса состоит из семи модулей, включая темы безопасности, управления кластерами и хостами, настройки виртуальных сетей и машин, а также работы с графическим интерфейсом и API.

© SergeyNivens / Фотобанк Фотодженика Курсы рассчитаны на системных администраторов и архитекторов, нацеленных на получение практических навыков работы с платформой виртуализации

Второй курс, «Администрирование Basis Workplace», создан для освоения платформы виртуальных рабочих мест Basis Workplace. Участники изучат установку и настройку платформы, включая добавление систем хранения данных и создание кластеров, управление пользователями, рабочими столами и терминальными приложениями, настройку шаблонов рабочих столов и устранение неисправностей. Программа курса включает 17 глав, охватывающих все ключевые аспекты администрирования Basis Workplace, от настройки безопасности и IP-адресов до работы с API и управления инфраструктурными объектами.

Обучение проходит на базе авторизованного учебного центра КУДИЦ. В завершение каждого курса участники получат сертификаты о прохождении обучения от компании «Базис». Знания и навыки, полученные в рамках программ, позволят слушателям эффективно внедрять и сопровождать решения в ИТ-инфраструктуре предприятий.