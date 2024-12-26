Подтверждена совместимость ОС «Роса Хром» с серверами производителя OpenYard

НТЦ ИТ «Роса» и OpenYard провели испытания на совместимость операционных систем «Роса Хром 12 Сервер» с серверами OpenYard моделей RS 102l и RS202l. По результатам тестирования подтверждена полная совместимость и корректность работы серверного оборудования OpenYard с операционными системами «Роса».

Тесное сотрудничество с российскими разработчиками программных решений — один из ключевых приоритетов OpenYard. Подтвержденная совместимость серверного оборудования бренда и операционных систем «Роса» позволит заказчикам выстраивать надежную ИТ-инфраструктуру для решения различных бизнес-задач.

«Результаты тестирования подтверждают надежность и высокую производительность ОС «Роса Хром» в сочетании с оборудованием OpenYard. Это открывает новые возможности для российских компаний, стремящихся к построению безопасной и эффективной ИТ-инфраструктуры», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».

«Роса Хром» — это операционная система для компьютеров и серверов, которая быстро и просто развертывается. Она создана на основе собственного репозитория Rosa 2021.1, в котором используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Репозиторий создавался более 10 лет в России и содержит более чем 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «Роса Хром» привычна для пользователей Windows. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития.

Серверное оборудование OpenYard входит в реестр Минпромторга РФ, что позволяет использовать продукцию бренда в сферах бизнеса, к которым предъявляются специфические требования российских регуляторов. Продукция OpenYard производится в собственном производственном комплексе компании, расположенном в Рязанской области. Он обеспечивает выпуск печатных плат, сборку серверного оборудования и шестиэтапное тестирование компонентов и готовой продукции.

Наталья Курилина, менеджер по работе с разработчиками ПО OpenYard, сказала: «Один из ключевых приоритетов OpenYard — тестирование совместимости с российскими программными продуктами. Хорошим аппаратным решениям нужен хороший софт, поэтому мы считаем особенно важным тесное партнерство с разработчиками программных продуктов. Операционная система «Роса Хром» — одно из ведущих решений для корпоративных сред на российском рынке, поэтому мы особенно гордимся высокими показателями совместимости нашего оборудования и ОС».