На производственной площадке OpenYard стартовало контрактное производство для «Гравитон»

Компании заключили соглашение о технологическом партнерстве. На базе завода OpenYard будет налажено контрактное производство комплектующих «Гравитон». В рамках проекта запланирован выпуск свыше 50 тыс. плат для клиентских устройств и серверного оборудования. В июне 2024 г. завершена отгрузка первой партии изделий. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

В ходе реализации проекта по масштабированию собственных заводских мощностей OpenYard принял решение об открытии доступа к производству для доверенных партнеров. Первой компанией в рамках этой программы стал «Гравитон». Участие в ней предусматривает производство плат как для клиентских устройств, так и для серверного оборудования.

Выступая в качестве заказчика, «Гравитон» предоставляет спецификации и материалы, а OpenYard реализует производство под ключ, закрывая весь комплекс задач. Участие в программе позволит «Гравитон» существенно ускорить срок производства и, как следствие, выпуска готовой продукции. Для OpenYard данный проект – это возможность масштабирования бизнеса в новом направлении.

Александр Уланский, коммерческий директор «Гравитон»: «Потребность рынка в ИТ-решениях с подтвержденным российским происхождением продолжает расти. Отвечая на этот вызов, “Гравитон” наращивает выпуск продукции. Партнерство с OpenYard в части контрактного производства печатных плат позволит существенно нарастить выпуск продукции».

Антон Варшавский, директор по производству OpenYard: «Новые проекты создают новые возможности. Сейчас мы активно ведем работу над расширением собственной продуктовой линейки, и эта задача привела нас к необходимости наращивания производственных мощностей. Это позволило нам принять решение об одновременном открытии нового для себя направления – контрактного производства, и запустить пилотный проект с партнером, в котором OpenYard уверен. Мы ценим доверие коллег из компании «Гравитон», и рады на деле продемонстрировать, что высочайшее качество, объем и скорость – это наши ключевые ценности».