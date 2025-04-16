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Варшавский Антон



16.04.2025 В России начался выпуск материнских плат для серверных процессоров Intel Xeon 4 и 5 поколений 1
16.04.2025 Производство OpenYard выпустило первую партию серверных материнских плат на процессорах Intel 4 поколения 1
01.07.2024 На производственной площадке OpenYard стартовало контрактное производство для «Гравитон» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Варшавский Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Центр открытых разработок - OpenYard 38 1
Yandex - Яндекс 7597 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 2
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 282 2
DDR - Double data rate 2775 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12174 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 126 1
Уланский Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 569 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1505 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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