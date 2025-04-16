В России начался выпуск материнских плат для серверных процессоров Intel Xeon 4 и 5 поколений

На предприятии OpenYard в Рязанской области начался серийный выпуск материнских плат для серверов на базе процессоров четвертого и пятого поколений. Также обновлен ассортимент вспомогательных компонентов, которые с 2025 г. будут производиться из отечественных материалов. Серверы с новыми платами проходят регистрацию в реестре Минпромторга.



Российские матплаты под Intel

Как стало известно CNews, Российская компания OpenYard начала серийное производство материнских плат для серверного оборудования на базе процессоров Intel Xeon четвертого и пятого поколений. Об этом изданию сообщили представители компании.

Производством плат занимается предприятие OpenYard в Рязанской области. На момент выпуска этого материала проходит процесс включения серверов на базе новых плат в реестр Минпромторга, уточнили в компании.

Представители OpenYard отказались ответить на вопросы CNews о тиражах новых плат и причинах выбора именно этого чипсета.

Указано, что в новой материнской плате установлен чипсет Intel C741, два сокета LGA 4677, которые поддерживают процессоры с максимальным значением TDP 350 Вт. В плате предусмотрено 32 слота для оперативной памяти DDR5 и разъем PCIe Gen5.

OpenYard OpenYard освоила производства плат под серверные Intel Xeon

По утверждениям разработчиков в основе плат используется текстолит отечественного производства.

Директор производства OpenYard Антон Варшавский назвал выпуск материнских плат нового поколения и всех сопутствующих плат важным шагом к запуску принципиально новых серверных продуктов для российского бизнеса.

«Наш производственный комплекс успешно освоил технологический процесс, и теперь мы можем предоставить заказчикам продукцию нового поколения, а доверенным партнерам – возможность контрактного производства плат любого уровня сложности на базе производственного комплекса OpenYard в Рязанской области» — рассказал Варшавский.

Про OpenYard

OpenYard — это российская компания, которая разрабатывает и производит серверное оборудование. У компании есть собственный научно-исследовательский центр и производственный комплекс в Рязанской области.

Производственный комплекс занимает более 5500 квадратных метров и обеспечивает полный цикл производства серверного оборудования. Ежегодно компания выпускает более 60 000 единиц серверной продукции.

В ассортименте OpenYard есть корпоративные серверы, которые представляют собой стоечные решения размером 19 дюймов. Также компания производит системы в архитектуре Open Compute Project. Эти решения позволяют компаниям эффективно создавать дата-центры и снижать затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры.

Ранее в проекте участвовали ООО «Ланит Венчурс» и «Яндекс». В мае 2023 г. CNews сообщил об участии «Яндекса» и группы компаний «Ланит» в этом проекте. В 2023 г. появились сообщения, что «Ланит» и «Яндекс» прекращают участие в проекте.

В ноябре 2023 г. компания OpenYard получила статус независимого производителя. Несмотря на изменение структуры владения, OpenYard полностью сохранил за собой все необходимые для поддержки и дальнейшего развития серверных решений активы и ресурсы: интеллектуальную собственность, опытную команду инженеров, уникальные разработки в архитектуре OCP (Open Compute Project), а также производственную площадку серверного оборудования, ставшую первым коммерческим производством на территории технопарка «Рязанский».

Какие процессоры подойдут для этих плат

Материнские платы на базе чипсета Intel C741 с разъемами LGA 4677 (Socket E) предназначены для серверных и корпоративных систем, поддерживая процессоры Intel Xeon четвертого и пятого поколений.

Чипсет C741, выпущенный в марте 2022 г. под кодовым названием Emmitsburg, заменил серию Lewisburg и ориентирован на платформу Eagle Stream. Он поддерживает интерфейсы PCIe 3.0 (20 линий) и до 20 портов SATA III (6 Гбит/с), а его TDP составляет 11 Вт.

Сокет LGA 4677 поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable четвертого поколения (семейство Sapphire Rapids) и пятого поколения (Emerald Rapids). Среди совместимых моделей можно выделить Intel Xeon Silver 4516Y+ с 24 ядрами, 48 потоками, базовой частотой 2,20 ГГц и TDP 185 Вт, выпущенный в четвертом квартале 2023 г.

Также доступны варианты с меньшим числом ядер, такие как Intel Xeon Silver 4514Y (16 ядер, 32 потока, 2,00 ГГц, 150 Вт) и Intel Xeon Silver 4510T (12 ядер, 24 потока, 2,00 ГГц, 115 Вт), оба представленные в конце 2023 г. Для задач с умеренной нагрузкой подходит 8-ядерный Intel Xeon Silver 4509Y с частотой 2,60 ГГц и TDP 125 Вт.

В сегменте высокопроизводительных решений выделяется Intel Xeon Gold 6554S, оснащенный 36 ядрами, 72 потоками и TDP 270 Вт при базовой частоте 2,20 ГГц, выпущенный в четвертом квартале 2023 г. Для рабочих станций актуальны модели линейки Xeon W, включая Intel Xeon w5-2545 (12 ядер, 3,50 ГГц, 210 Вт) и Intel Xeon w3-2535 (10 ядер, 3,50 ГГц, 185 Вт) 2024 г. выпуска.

Существует и шестое поколение Intel Xeon. Они были представлены Intel на выставке Computex в 2024 г. Процессоры представлены в вариантах Performance-core (P-core) и Efficient-core (E-core).

В серию вошли пять моделей процессоров с количеством ядер от 72 до 128, базовой частотой от 2,0 до 2,7 ГГц и максимальной частотой 3,9 ГГц (на одном ядре), а также от 3,2 до 3,7 ГГц на всех ядрах.