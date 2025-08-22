«Инферит ОС» и OpenYard подтверждают совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с серверами OpenYard

Российский разработчик «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и производитель серверного оборудования OpenYard завершили тестирование операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 на серверах OpenYard серий RS101I/RS201I и RS102I/RS202I. Результаты подтвердили полную совместимость и стабильную работу ОС на оборудовании OpenYard, что расширяет возможности заказчиков по построению защищенной и производительной ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и серверов OpenYard предоставляет корпоративным и государственным клиентам надежную базу для создания высокопроизводительных ИТ-систем. Решение обеспечивает стабильную работу критически важных приложений, упрощает миграцию с зарубежных ОС и гарантирует высокий уровень информационной безопасности. Это особенно важно для организаций, стремящихся к технологической независимости и соответствию требованиям регуляторов.

«МСВСфера Сервер» 9 — серверная ОС, разработанная для корпоративных и государственных задач. Она обеспечивает высокий уровень безопасности, совместима с ведущим российским ПО и поддерживает миграцию с RHEL-подобных систем благодаря собственному инструменту — утилите «Мигратор».

Сервер OpenYard RS202I поддерживает установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVME, может быть укомплектован двумя процессорами Intel четвертого или пятого поколений с теплопакетом до 350 Вт, поддерживает установку до 4 ТБ оперативной памяти DDR5 и позволяет установить до шести PCI-устройств версии 5.0 и два устройства формата OCP 3.0. Сервер OpenYard RS102I имеет аналогичные характеристики, но отличается тем, что поддерживает установку до 10 накопителей и PCI-устройств.

«Успешное тестирование ОС “МСВСфера Сервер” на серверах OpenYard подтверждает нашу приверженность стратегии технологических альянсов. Такие совместные инициативы способствуют развитию отечественной ИТ-экосистемы, позволяют ускорить внедрение и обеспечивают заказчиков надежными, совместимыми и безопасными продуктами», — отметила Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard.

«Совместимость “МСВСфера Сервер” 9 с оборудованием OpenYard — важный шаг к укреплению технологического суверенитета России. Наши решения доказывают, что отечественные разработки в области ПО и “железа” не только не уступают зарубежным аналогам, но и дают крепкую основу для цифровой независимости бизнеса и государства», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».