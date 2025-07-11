Серверы OpenYard совместимы с операционной системой «Альт Сервер»

Производитель серверного оборудования OpenYard и российский разработчик операционных систем (ОС) «Базальт СПО» провели тестирование ОС «Альт Сервер» на серверах компании OpenYard. В ходе испытаний была выполнена проверка режимов загрузки системы, ее установки и обновления, сбора информации об ОС и оборудовании, работа CPU под нагрузкой, сетевой подсистемы, Ethernet, ACPI и функций энергосбережения, производительности дисковой подсистемы и др. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Альт Сервер» 10 — это серверная операционная система, разработанная для создания и поддержки корпоративной ИТ-инфраструктуры. Решение позволяет развертывать серверные сервисы различного уровня сложности и обеспечивает стабильную работу с разнообразным периферийным оборудованием. «Альт Сервер» соответствует современным требованиям безопасности и совместим с отечественным серверным оборудованием.

Тестирование проводилось на серверах корпоративной линейки для enterprise-сегмента семейства RS102I (1U-исполнение) и RS202I (2U-исполнение) на базе процессоров Intel четвертого/пятого поколения. Решения OpenYard RS202I (2U) поддерживают установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVME, могут быть укомплектованы двумя процессорами Intel четвертого или пятого поколений с теплопакетом до 350 Вт, поддерживают установку до 4 ТБ оперативной памяти DDR5 и позволяют установить до шести PCI устройств версии 5.0 и два устройства формата OCP 3.0. Сервер OpenYard RS102I (1U) имеет аналогичные характеристики, но отличается тем, что поддерживает установку до 10 накопителей и меньшее количество PCI устройств.

Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard: «Для OpenYard технологические альянсы — стратегическое направление, которое позволяет формировать широкую экосистему совместимых решений, ускорять внедрение отечественных технологий и предлагать заказчикам проверенные, комплексные ИТ-продукты, соответствующие современным стандартам и требованиям рынка. Успешное тестирование нашего оборудования с ОС “Альт Сервер” компании “Базальт СПО” стало очередным шагом для создания надежной и безопасной ИТ-инфраструктуры, отвечающей требованиям регуляторов».