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Плата FD788 компании «СофтЛаб-НСК» полностью совместима с серверами OpenYard

Компания OpenYard и производитель систем для автоматизации телевизионного вещания и телевизионного производства «СофтЛаб-НСК» провели тесты на совместимость платы ввода-вывода FD788 и серверного оборудования вендора. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

FD788 — это низкопрофильная PCI-Express х4 плата ввода-вывода, которая предназначена для работы с сигналами 3G/HD/SD-SDI и ASI. Поддержка Quad-Link 3G-SDI позволяет оперировать с видеоформата Ultra HD 4K с частотой до 60 кадров в секунду. Благодаря восьми двунаправленным HD-BNC разъемам плата может независимо настраиваться для работы как «вход», так и «выход». Также на плате имеется разъем для подключения сигнала синхронизации.

Тестирование платы FD788 проходило на оборудовании OpenYard серий RS101I/RS201I (на базе процессоров x86 третьего поколения) и RS102I/RS202I (на базе процессоров x86 четвертого поколения). Модели 1U имеют идентичные характеристики, но с меньшим числом накопителей (до 10) и PCIe-слотов. Все серверы оснащены слотами OCP 2.0 / 3.0 и поддерживают оперативную память DDR4 или DDR5 в зависимости от модели.

Серверы OpenYard RS101I и RS102I обеспечивают установку и функционирование двух многоканальных плат ввода-вывода FD788, а RS201l и RS202 — шести.

Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерамиOpenYard: «Проверка совместимости серверов OpenYard с платой ввода-вывода FD788 производства “СофтЛаб-НСК” — важный шаг в рамках нашей программы технологических альянсов. Такие интеграционные тесты позволяют не только расширять экосистему совместимых решений, но и ускоряют внедрение отечественных ИТ-продуктов в критически важные сегменты рынка. Мы убеждены, что открытая модель партнерства — ключ к формированию доверенной цифровой среды для российского бизнеса».

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