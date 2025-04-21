FD788 — это низкопрофильная PCI-Express х4 плата ввода-вывода, которая предназначена для работы с сигналами 3G/HD/SD-SDI и ASI. Поддержка Quad-Link 3G-SDI позволяет оперировать с видеоформата Ultra HD 4K с частотой до 60 кадров в секунду. Благодаря восьми двунаправленным HD-BNC разъемам плата может независимо настраиваться для работы как «вход», так и «выход». Также на плате имеется разъем для подключения сигнала синхронизации.