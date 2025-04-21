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СофтЛаб-НСК FD788 низкопрофильная PCI-Express х4 плата ввода-вывода


FD788 — это   низкопрофильная PCI-Express х4 плата ввода-вывода, которая предназначена для работы с сигналами 3G/HD/SD-SDI и ASI. Поддержка Quad-Link 3G-SDI позволяет оперировать с видеоформата Ultra HD 4K с частотой до 60 кадров в секунду. Благодаря восьми двунаправленным HD-BNC разъемам плата может независимо настраиваться для работы как «вход», так и «выход». Также на плате имеется разъем для подключения сигнала синхронизации.


21.04.2025 Плата FD788 компании «СофтЛаб-НСК» полностью совместима с серверами OpenYard 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

СофтЛаб-НСК и организации, системы, технологии, персоны:

СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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