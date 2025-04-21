Получите все материалы CNews по ключевому слову
СофтЛаб-НСК FD788 низкопрофильная PCI-Express х4 плата ввода-вывода
FD788 — это низкопрофильная PCI-Express х4 плата ввода-вывода, которая предназначена для работы с сигналами 3G/HD/SD-SDI и ASI. Поддержка Quad-Link 3G-SDI позволяет оперировать с видеоформата Ultra HD 4K с частотой до 60 кадров в секунду. Благодаря восьми двунаправленным HD-BNC разъемам плата может независимо настраиваться для работы как «вход», так и «выход». Также на плате имеется разъем для подключения сигнала синхронизации.
|21.04.2025
|Плата FD788 компании «СофтЛаб-НСК» полностью совместима с серверами OpenYard 1
СофтЛаб-НСК и организации, системы, технологии, персоны:
|СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 20 1
|Центр открытых разработок - OpenYard 39 1
|НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 1
|Центр открытых разработок - OpenYard RS - серия серверов 5 1
|Intel x86 - архитектура процессора 1889 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354792, в очереди разбора - 759443.
Создано именных указателей - 173248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.