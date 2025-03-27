Контроллеры «Аккорд-GX v.P» прошли тест на совместимость с серверами OpenYard

Производитель серверного оборудования OpenYard и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации ОКБ САПР успешно провели тестирование совместимости серверов и контроллеров «Аккорд-GX v.P». Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

В тестировании участвовали серверы семейства RS201I на базе процессоров третьего поколения. Оно заключалось в проверке производительности и стабильности работы контроллеров «Аккорд-GX v.P».

OpenYard RS201I (2U) поддерживает до 24 дисков SAS/SATA/NVME, оснащен двумя процессорами x86, 64 ГБ оперативной памяти, контроллером LSI 9560-16I, двумя SSD-дисками на 1,92 ТБ и двумя сетевыми интерфейсами 10Gbe.

«Аккорд-GX v.P» — это карта расширения, которая устанавливается в свободный слот материнской платы. Контроллер обеспечивает защиту устройств и информационных ресурсов от несанкционированного доступа.

«Тестирование нашего оборудования на совместимость с продуктами ОКБ САПР — логичный шаг в развитии технологических альянсов, которые мы активно формируем. Это позволяет предоставлять заказчикам, партнерам и конечным пользователям технологически независимые решения для локализации ИТ-инфраструктуры», — сказала Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard

Все серверы OpenYard выпускаются на базе собственного производственного комплекса в Рязани и соответствуют стандартам, установленным Минпромторгом России.