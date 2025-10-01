Разделы

Знаменитая российская ИТ-компания спасена. Ей выделили миллиарды владельцы «Столото»

Новые владельцы производителя электроники «Аквариус», который недавно столкнулся с финансовыми трудностями, выделили компании 5 млрд руб. Деньги пойдут на оплату труда и судебные иски. Однако, близкие к компании источники считают, что суммы хватит до конца года. И чтобы выжить, компании придется сократить расходы.

Вложения в бизнес

Как стало известно CNews, новые владельцы производителя электроники «Аквариус» — S8 Capital вложили в компанию 5 млрд руб. для стабилизации операционной деятельности. Об этом CNews рассказали два собеседника в «Аквариусе» и два топ-менеджера в других крупных российских ИТ-компаниях.

По данным источника CNews близкого к компании, деньги были выделены в сентябре. Большая часть из них пойдет на оплату труда сотрудникам и закрытие исковых требований.

На каких условиях «Аквариус» получил деньги, собеседники CNews, представители «Аквариуса» и S8 Capital не смогли ответить.

Представители «Аквариуса» отказались отвечать на вопросы, а в S8 Capital — не ответили на запрос.

Как писали «Ведомости» в августе 2025 г., группа компаний «Аквариус» сменила владельцев. S8 Capital и ГК «МТ-интеграция» (ранее ГК «Максима») в совокупности получат 79% в компании. Еще 21% «Аквариуса» остается у одной из «дочек» Сбербанка, писало издание. При этом представители «МТ-интеграции» опровергают, что их компания является акционером «Аквариуса».

akvarius700.jpg

«Аквариус»
«Аквариус» получил 5 млрд на выход из кризиса

S8 Capital — многопрофильный российский холдинг, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики. Его 100% владельцем является Армен Саркисян, которому также принадлежат оператор лотерей «Столото» и платформа для сравнения цен в России Price.ru.

Источники CNews в «Аквариусе» сообщают, что представители S8 Capital уже заняли высокопоставленные должности в компании. Сейчас в «Аквариусе» проходит аудит.

Хватит ли денег

«”Аквариусу” хватит 5 миллиардов до конца года, а что будет дальше — большой вопрос, — говорит источник CNews, близкий к компании. — Дальше нужны кардинальные меры по сокращению расходов. Потому что дыра в “Аквариусе” образовалась из-за того, что последние два года зарплата сотрудникам платилась из кредитных денег. Поэтому надо пересматривать фонд оплаты труда, а это увольнения и сокращение штата». При этом с приходом новых владельцев пока увольнений не было.

Заработная плата, которую «Аквариус» выплачивает сотрудникам ежемесячно, составляет около 600 млн в месяц.

Что случилось с «Аквариусом»

С начала 2025 г. собеседники CNews в различных компаниях и в самом «Аквариусе» отмечали, что компания уже давно искала покупателя и испытывала «финансовые трудности». В основном причиной переговоров собеседники CNews называли большой кассовый разрыв.

Источники CNews среди бывших сотрудников «Акваруиса», а также среди топ-менеджеров ИТ-компаний рассказали, что в «Аквариусе» прошла волна сокращений. Помимо этого, с зимы компания перестала платить некоторым контрагентам.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Видимо, именно это стало причиной массовых обращений в суд. Как писал CNews в сентябре, всего за месяц против компании в суд подали 16 заявлений на сумму свыше 250 млн руб. Среди обратившихся в суд имеются поставщик печатных плат «Гран груп», дистрибутор «Аксофт», контрактный сборщик электроники «АЛТ мастер» и многие другие.

«Текущие иски накопились в период временных сложностей с исполнением платежных обязательств, которые на сегодня компания успешно преодолела и стремится завершить все юридически обоснованные требования в ближайшее время», — сообщали CNews представители «Аквариуса».

Там добавили, что в компании произошли «важные изменения в структуре управления, которые открывают новые возможности для трансформации, внедрения систем повышения эффективности и расширения базы инструментов для реализации долгосрочной стратегии поддержания устойчивости бизнеса без сбоев, но уже на более высоких темпах развития».

Выручка «Аквариуса»

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка АО «Группа Аквариус» (головного юрлица группы) за 2024 г. составила 1 млрд руб., прибыль – 1 млрд руб. В 2023 г. выручка юрлица составила 1,6 млрд руб., прибыль – 1,5 млрд руб. Выручка ООО «Аквариус технологии» за 2024 г. составила 1,3 млрд руб., прибыль – 972 млн руб. Выручка ООО «Ай кью холдинг» за 2024 г. составила 4 млрд руб., прибыль – 3,9 млрд руб.

Производственные комплексы компании находятся в Шуе (Ивановская обл.) и Твери, их мощность – до 2,5 млн компьютерных устройств в год. Компания разрабатывает и производит серверы, системы хранения данных, компьютеры, ноутбуки, планшеты и другую электронику под собственным брендом.

Трудное положение на рынке

Собеседник CNews на рынке электроники отметил, что началось охлаждение экономики. «Свободных денег нет, нечем платить по кругу: поставщикам, производителям, заказчикам. Вал заявлений будет расти, чтобы попытаться в суде решить проблему кризиса неплатежей», — отметил он.

Не только «Аквариус» в таком положении. Сейчас с трудностями сталкиваются многие производители электроники и микроэлектроники. Например, в августе 2025 г. «Коммерсант» писал о том, что Совкомбанк намеревался обанкротить Fplus. По словам представителя компании, та погасила 85% долга банку в срок и сейчас обсуждает условия погашения оставшейся части.

При этом в холдинге Fplus в целом оценили состояние рынка как «тяжелое» и зафиксировали снижение спроса «по большинству направлений», также на бизнесе «негативно сказывается высокая процентная ставка».

Кристина Холупова

