Московская компания увеличила выпуск материнских плат благодаря федеральному проекту

Столичный производитель электроники ООО «АЛТ Мастер» увеличил в 1,5 раза выпуск материнских плат благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Об этом CNews сообщили представители Департамента экономической политики и развития Москвы.

Процесс производства материнских плат был выбран компанией в качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий. Доля от их реализации составляет свыше 20% выручки предприятия.

С помощью экспертов федерального проекта в компании ввели почасовой производственный анализ, организовали рабочее пространство по принципам 5С, перепланировали производственный участок, усовершенствовали бланки технической документации. Это позволило сократить временные затраты на производство.

В результате процесс изготовления партии из 25 плат ускорился на 75% и теперь занимает 32 часа вместо прежних 126. Выпуск продукции увеличился более чем на 50%: один сотрудник изготавливает около 12 плат за смену вместо восьми. Незавершенное производство снизилось на 18%. Экономический эффект предприятия от участия в федеральном проекте превысил 12 млн руб.

img_8858.jpg

Департамент экономической политики и развития Москвы

Предприятие продолжит работать над повышением эффективности и распространит полученный на пилотном потоке опыт на другие процессы. Для этого бережливым технологиям обучили 14 сотрудников, из них двое стали сертифицированными тренерами. Семь сотрудников прошли обучение на онлайн-платформе «производительность.рф».

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

Компания работает на рынке 20 лет и специализируется на контрактной сборке электроники, осуществляет полный цикл производства: от поверхностного монтажа до сборки и упаковки продукции.

В 2022–2024 гг. в Москве за счет средств городского бюджета реализовывался нацпроект «Производительность труда». С 2025 г. московские компании продолжают повышать производительность труда в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Как сообщил Сергей Собянин, до 2030 г. участниками проекта должны стать свыше 800 столичных предприятий. Федеральный проект реализуется в столице за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте АНО «Мосстратегия».

