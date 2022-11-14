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OLDI ОЛДИ

OLDI - ОЛДИ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 49 756 804 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 49 756 804 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 49 756 804 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.11.2022 В России стартовали продажи ноутбуков и миникомпьютеров на процессоре x86 — замене Intel и AMD 1
20.03.2019 Доступны к заказу новые серверы российского производства 2
05.06.2014 Розничная сеть электроники OLDI внедрила систему Wi-Fi-аналитики на базе Retail Instruments 2
19.03.2013 Как оптимизировать расходы на персонал: плюсы биометрии 1
22.11.2012 AMD представила решения от партнеров на базе своих новых APU А-серии и GPU серии FX 1
22.11.2012 Партнёры AMD показали преимущества новых процессоров 1
08.10.2012 Конференция по многоканальным и интернет-продажам стартует на этой неделе в Москве 1
19.08.2010 Маркетинговая программа "Добро пожаловать в семью Toshiba!" 1
05.09.2008 Управление воздушным движением: какая АС нужна России? 1
13.04.2007 Powercom подвел итоги года 1
21.03.2005 ASUS W1000 – ноутбук для любителей сериалов 1
06.08.2003 DVM-Group: продажи ЖК-мониторов Philips растут вдвое быстрее, чем продажи CRT-мониторов 1
14.09.2001 "Белый Ветер" обновил модельный ряд мониторов RoverScan 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

OLDI и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
K-Systems - К-Системс 140 3
Microsoft Corporation 25775 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Intel Corporation 12811 3
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 2
Sapphire Technology 10 2
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
Criteo - Критео 16 1
Формоза - Formoza 179 1
Ф-Центр 27 1
Brunen IT Group - Belinea 86 1
Rolsen Electronics 80 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 1
SRS Labs - SRS Technology - Sound Retrieval System 13 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир - Lanck Systems - Ланк Системс 39 1
Samsung Electronics 11065 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Yandex - Яндекс 9216 1
LG Electronics 3735 1
Softline - Софтлайн 3743 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Toshiba Corporation 2980 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Citrix Systems 868 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Philips 2099 1
Sony 6739 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Pirit - Пирит 88 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
Белый Ветер 365 1
Daewoo 104 1
Формоза Альтаир НПКЦ 14 1
АЛКОМ Корпорейшн - ALKOM Corporation 1 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 36 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
Togas Group - Тогас 2 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Lacoste - Лакост 10 1
Элекам ТСЦ - торгово-сервисная сеть 2 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Комус 110 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
ГосНИИ Аэронавигации - Государственный научно-исследовательский институт аэронавигации 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Ассоциация менеджеров 107 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 562 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
DDR - Double data rate 3083 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 270 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 1
СКУД - Wiegand - Виганд - интерфейс связи между устройством чтения идентификатора (карточки) и контроллером, применяемый в системах контроля и управления доступом 32 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 1
ТВ-тюнер - TV tuner 520 1
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 1
Sapphire Edge-VS - неттоп - мини-ПК 2 2
LucidLogix Technologies - Lucid Virtu MVP 3 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Ланит - Treolan Irbis 148 2
AMD А-Series - мобильный чип 11 1
BioLink BioTime 67 1
BioLink FingerPass 48 1
BioLink IDenium 13 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
Rover - RoverBook 156 1
AMD Radeon HD 282 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 1
AMD APU - AMD Accelerated Processing Unit - AMD Fusion 64 1
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 39 1
Rover - Windrover 16 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Nvidia nForce 111 1
AMD Eyefinity 23 1
НПО Аналитика - Retail Instruments 14 1
Sony FD Trinitron 21 1
Tonk - Тонк TN мини-компьютер тонкий клиент 16 1
ASUS W - серия ноутбуков 4 1
НИИСССАУ - РК-Резерв 3 1
ASUS Power4Gear 20 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 19 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
Microsoft Windows Server 2019 46 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 1
Microsoft DirectX 723 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 43 1
AMD Sapphire 75 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol - MS RDP - Microsoft RDS - Microsoft Remote Desktop Services - MS RDS 53 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Доронин Алексей 5 1
Ксенин Алекс 311 1
Воронецкий Эдуард 47 1
Колесов Олег 6 1
Сурду Максим 2 1
Филимончук Павел 2 1
Бобряков Валерий 1 1
Астафьев Игорь 2 1
Петухов Владимир 2 1
Аралов Олег 1 1
Мутовкин Владимир 1 1
Рустамов Рустам 548 1
Могилевский Михаил 33 1
Гусева Ирина 5 1
Смирнов Денис 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Китай - Шанхай 833 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 165 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 347 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 445 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Nucleus Research 13 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
НИИСССАУ - Научно-исследовательский институт специальных систем связи, автоматизации и управления - НИИ ССАУ - Научно-исследовательский институт систем связи, автоматизации и управления 7 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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