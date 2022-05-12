Российские материнские платы переезжают с процессоров Intel и AMD на китайские чипы Zhaoxin. Готовится первая модель

Мир в обозримом будущем могут заполонить материнские платы для настольных ПК со встроенными китайскими процессорами Zhaoxin. Одну из них готовит компания Dannie, которой приписывают российское происхождение. За процессорами Zhaoxin стоят власти Китая и компания Via – в прошлом очень крупный игрок на мировом рынке настольных процессоров.

Коллаборация с Китаем

Компания Dannie, разработчик и производитель электроники, создала материнскую плату MBX-Z60A, ориентированную на китайские процессоры Zhaoxin, пишет профильный ресурс TechArtica, дочерний портал сетевого издания The Wire. По информации портала, Dannie – это российская компания.

Подготовленная Dannie материнская плата MBX-Z60A выполнена в форм-факторе micro-ATX. Это означает, что она поместится в любом современном корпусе, даже компактном. Плата поставляется со встроенным процессором Zhaoxin KX-U6780A, но при этом без отдельно распаянного на нем чипсета. Все необходимые контроллеры вшиты непосредственно в сам CPU.

Материнская плата MBX-Z60A под китайские процессоры

Zhaoxin – это китайский производитель процессоров, основанный в 2013 г. За ним стоят власти Шанхая (КНР) и компании Via, некогда являвшейся очень серьезным конкурентом AMD и Intel на рынке процессоров для настольных ПК и ноутбуков. И AMD, и Intel покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине.

Россия или не Россия

На момент публикации материала не было достоверно известно, является ли Dannie именно российской компанией. Редакция CNews выяснила, что у компании есть три офиса, но все они расположены за пределами российских границ.

Первое представительство Dannie базируется в Шэньчжэне (Китай). Здесь у нее расположены центры разработки и производства. Также у компании есть аналогичные центры в Вильнюсе (Литва), а в Анталии (Турция) у Dannie находится офис продаж.

Россия на сайте компании не упоминается

Плюс ко всему, веб-сайт Dannie расположен далеко не в зоне .ru. Он относится к зоне .сс, принадлежащей Кокосовым островам, относящимся, в свою очередь, к Австралии.

Основные спецификации

За счет форм-фактора micro-ATX на плате MBX-Z60A есть не так уж много места под дополнительные разъемы. Так, под оперативную память здесь выделено всего лишь два слота. Поддерживаются планки DDR4-2133/2400/3200, но максимальный их объем производитель не раскрывает.

Для установки дискретных видеокарт предусмотрены два разъема PCIe x16, а для современного SSD есть лишь один слот М.2. поддерживаемые размеры – 2242, 2260 и 2280. Второй разъем М.2 предназначен для установки опциональной платы с модулями Bluetooth и Wi-Fi.

К MBX-Z60A можно подключить четыре устройства SATA III, будь то накопители или оптические приводы. Список интерфейсов включает шесть USB 3.0, видеовыходы VGA, HDMI и DisplayPort. В наличии пара Ethernet и два разъема PS/2 для ценителей древних клавиатур и мышек. Все перечисленное уместилось на текстолите размерами 225х205 мм.

Возможности процессора

Zhaoxin KX-U6780A – это восьмиядерный CPU, произведенный по относительно современным 16-нанометровым нормам. Его частота достигает 2,7 ГГц, а внутри него расположены контроллеры 16 линий PCI Express 3.0, а также интерфейсов USB и SATA.

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У процессора нет кэша L3, но есть кэш L2 – по 4 МБ в двух кластерах. Многопоточность в этом чипе тоже не предусмотрена, что вкупе с отсутствием L3 делает его заметно менее привлекательным по сравнению с аналогами AMD и Intel.

Как пишет TechArtica, в популярном бенчмарке Geekbench 5 процессор Zhaoxin KX-U6780A демонстрирует далеко не самые выдающиеся результаты. В одноядерном режиме он получил всего лишь 355 баллов, а в многоядерном – 2187 баллов. По современным меркам это крайне мало, даже в сравнении с процессорами для смартфонов. Сравнивать его с современными настольными CPU нет смысла, так как ультрабюджетный Intel Core i3-12100 нового поколения Alder Lake выдает 1745 и 6525 баллов соответственно.

По этим показателям новое произведение китайской Zhaoxin едва догоняет процессор Intel Core 2 Quad Q8400, получивший те же 355 баллов в одноядерном режиме. Вот только этот процессор вышел во II квартале далекого 2009 г. и выпускался по 45-нанометровой топологии. По показателям многоядерного режима Zhaoxin KX-U6780A находится на уровне 32-нанометрового Intel Core i5-2500 образца I квартала 2011 г.

По-настоящему российско-китайские компьютеры

Российское происхождение компании Dannie на момент публикации материала подтверждено или опровергнуто не было. Между тем, в мире существуют действительно российские ПК, собранные на чипах китайской Zhaoxin.

В начале мая 2022 г., как сообщал CNews, российская компания «Тонк» представила ноутбук и неттоп на x86-процессоре Zhaoxin KX6640MA. CPU имеет восемь ядер с частотой от 2,1 до 2,6 ГГц и встроенную видеоподсистему C-960. Тепловыделение (TDP) чипа не превышает 25 Вт, а сам процессор производится по 16-нанометровой топологии.

Ноутбук «Тонк» TN4004

Ноутбук получил название TN4004. Это компактное решение с дисплеем на 14 дюймов по диагонали в корпусе из алюминия, внутри которого установлены SSD M.2 на 256 ГБ и оперативная память DDR4 объемом 8 ГБ.

Неттоп «Тонк» на базе процессора Zhaoxin называется TN1004 и поставляется в корпусе из металла и пластика. В нем стоят те же 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD, плюс имеется лоток под 2,5-дюймовый накопитель.

Неттоп «Тонк» TN1004

Поставки первых экземпляров ноутбука и неттопа «Тонк» запланированы на III и IV кварталы 2022 г. соответственно. Рекомендуемая стоимость составит $730 (47,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 мая 2022 г.) и $599 (39,1 тыс. руб.).