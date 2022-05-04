«Тонк» вывела на российский рынок ноутбук и мини-компьютер на китайском x86-процессоре

Российский производитель «Тонк» представил ноутбук и мини-компьютер на x86-процессоре Zhaoxin KX6640MA. Этот процессор разработан и производится совместным предприятием VIA и властей Шанхая.

Новый ноутбук с 14-дюймовым дисплеем имеет компактные размеры и небольшой вес

Российский производитель средств вычислительной техники — группа компаний «Тонк» — представил два новых устройства: ноутбук и мини-компьютер на x86-процессоре Zhaoxin KX6640MA. Этот процессор разработан и производится совместным предприятием (основано в 2013 г.) VIA и властей Шанхая. Компания VIA существует с 1987 г. и много лет занималась выпуском процессоров под собственным брендом, а также чипсетов для решений Intel и AMD.

Процессор KaiXian KX-6640MA имеет восемь ядер с частотой от 2,1 до 2,6 ГГц и встроенную видеоподсистему C-960, возможностей которой хватает на воспроизведение 4К-видео. Тепловыделение (TDP) чипа не превышает 25 Вт, а сам он производится по 16-нанометровой топологии.

Ноутбук ТОНК TN4004 с дисплеем 14 дюймов выполнен в прочном алюминиевом корпусе

Ноутбук ТОНК TN4004 с дисплеем 14 дюймов выполнен в прочном алюминиевом корпусе, имеет компактные размеры и небольшой (менее 1,5 кг) вес, по умолчанию устанавливается 8Gb оперативной памяти DDR4 SO-DIMM и твердотельный накопитель М.2 2280 SATA емкостью 256Gb. Работа с проводной сетью осуществляется через переходник, беспроводные соединения обеспечивает поддержка WiFi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth v.4.0. В ноутбуке есть порты USB 3.0, HDMI, Type-C (PD/DT), аудио порт 3.5mm 2-in-1, установлена 2 мегапиксельная камера, микрофон и встроенные колонки. IPS матрица обеспечивает разрешение Full HD, литий полимерная батарея 7.6V/7000 mAh/53.2Wh обеспечивает комфортный срок работы. Ноутбук сертифицирован в странах таможенного союза, имеет рекомендуемую стоимость $730 (₽54 750).

Мини-компьютер подходит для решения большого числа офисных задач

Мини-компьютер ТОНК TN1004 предлагается в прочном корпусе из металла и пластика, компактен и универсален для большого числа офисных задач. Два цифровых видеовыхода — DP и HDMI — поддерживают использование двух мониторов высокого разрешения, для единичного подключенного дисплея обеспечивается разрешение 4096 x 2160@60Hz (для HDMI) и 4096 x 2304@60Hz (для DP). Проводной сетевой интерфейс (10/100/1000Mbps, RJ-45), встроенный адаптер беспроводной сети с поддержкой WIFI 802.11ac/a/b/g/n/ и Bluetooth 4.0, универсальный аудио порт, 4 порта USB 3.1 Gen1 Type-A и порт USB 3.1 Gen1 Type-C(DT) решают вопросы эффективной и продуктивной работы. По умолчанию в ТОНК TN1004 установлено 8Gb оперативной памяти DDR4 SO-DIMM и твердотельный накопитель М.2 2280 SATA емкостью 256Gb. Опциональной является установка 2,5 дюймового жесткого диска требуемого размера. Рекомендуемая стоимость мини компьютера — $599 (₽44 925).

Мини-компьютер ТОНК TN1004 предлагается в прочном корпусе из металла и пластика

И ноутбук, и мини ПК полностью совместимы с MS Windows 10, сейчас инженеры группы компаний «Тонк» проводят работы по технологической совместимости с российскими разработчиками отечественных операционных систем. Российский разработчик «Ред Софт» уже подтвердил полную совместимость с Red OS, инженеры группы компаний Astra Linux планируют завершить работы по обеспечению технологической совместимости к концу мая 2022 г.

Ноутбук ТОНК TN4004 и мини-компьютер ТОНК TN1004 уже сейчас можно протестировать, на сайте производителя также можно оформить предварительный заказ с поставкой необходимого количества устройств в 3 и 4 квартале текущего года.