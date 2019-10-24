Компания Citrix примет участие в CNews Forum 2019

На CNews Forum Citrix выступит в качестве организатора технологического баттла «Что движет трансформацией». Модератор дискуссии – Сергей Халяпин, главный инженер представительства Citrix в России и странах СНГ.

Последнее исследование, проведенное Economist Intelligence Unit (EIU) при активной поддержке компании Citrix, показало, что доступность современных технологий играет ключевую роль в повышении производительности труда и вовлеченности сотрудников.

Некоторое время назад достойной зарплаты, хорошего социального пакета и перспектив карьерного роста было более чем достаточно, чтобы найти и затем удержать квалифицированного специалиста. Но в современных реалиях ситуация меняется кардинально. Специалистам бывает сложно работать в условиях, где нужные технологии отсутствуют, труднодоступны, либо же используются устаревшие приложения и системы.

Согласно исследованию об отношении персонала к работе, проведенного Gallup в 2011 году, 84% сотрудников в Западной Европе не были увлечены своей работой. В последующих исследованиях эта цифра возросла и составила 90% в 2017 году. Когда речь заходит о вовлеченности, больше всего сотрудники ценят возможность работать, откуда им удобно (44%). Настолько же, важен легкий доступ к необходимой информации (43%), поскольку без него о хорошей производительности труда можно забыть. Почетную третью позицию занимает простота использования технологий и приложений на рабочем месте (40%).

Компании, которые активно используют новые модели занятости и способы работы, обеспечивая своих сотрудников эффективными и удобными инструментами, неизменно выигрывают в гонке за талантливыми кадрами, а также сохраняют у таких специалистов высокий уровень вовлеченности и производительности. А это, в свою очередь, ведет к улучшению бизнес-результатов.