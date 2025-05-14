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Подтверждена совместимость Termidesk VDI с PAM-системой СКДПУ НТ

Компании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и «АйТи Бастион» подтвердили совместимость платформы виртуализации рабочих мест Termidesk VDI и системы СКДПУ НТ. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

СКДПУ НТ – PAM-платформа, которая помогает обеспечивать контроль и анализ всей активности привилегированных пользователей в рамках сессий, выявлять аномалии в поведении и реагировать на инциденты, сохраняя непрерывность бизнес-процессов организаций.

В серию программных проверок, зафиксированных в официальном протоколе, были включены запуск клиента Termidesk через контролируемое подключение СКДПУ НТ, тестирование на предмет корректности удаленного соединения с виртуальным рабочим местом и изменение параметров сеанса. Испытания проводились в единой ИТ-среде под управлением Astra Linux Special Edition на реальном комплекте оборудования и с применением Jump-сервера.

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«Проведенное тестирование на совместимость платформы Termidesk с продуктом нашего партнера открывает новые горизонты для системных интеграторов, работающих на рынках безопасности и VDI, крупных коммерческих клиентов и заказчиков из госсектора. Этот подтвержденный сценарий создает возможности для массового внедрения защищенных систем контроля всех вариантов жизненного цикла удаленных рабочих сред с целевым подходом к управлению как бизнес-процессами, так и информационной безопасностью. Объединяя технологии, мы укрепляем позиции наших клиентов, предоставляя им ключ к снижению киберрисков и уверенность в долгосрочной защите их цифровых активов и персональных данных. Мы с оптимизмом смотрим в цифровое будущее, где безопасность, мобильность и эффективность неотделимы друг от друга», — отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров «Увеон – облачные технологии».

«Задача нашего решения — это гораздо больше, чем просто запись событий привилегированных пользователей. Такое могут все. Мы идем дальше и работаем над тем, чтобы безопасность была синонимом продуктивности и эффективности, а не противоречила им. Именно поэтому для нас так важна интеграция элементов PAM-платформы СКДПУ НТ и Termidesk VDI. Грамотно настроенные политики PAM-решения позволяют точечно отслеживать доступ к информационным ресурсам и данным в рамках VDI, поддерживая этот баланс и обеспечивая контролируемый и безопасный доступ пользователей к корпоративным ресурсам, — сказал Константин Родин, заместитель директора по развитию бизнеса «АйТи Бастион».

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