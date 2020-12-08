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Прогноз: к 2023 году более половины компаний перейдет на облачные бизнес-модели

Бизнес Облака

Согласно прогнозам аналитической компании IDC, уже через несколько лет 75% предприятий будут уделять приоритетное внимание гибкости инфраструктуры и операционной эффективности. Это приведет к тому, что востребованность облачных архитектур для основных бизнес-приложений вырастет в пять раз.

В последние годы ИТ-отделы компаний в поисках масштабируемости, маневренности и оптимизации трудились над переносом рабочих нагрузок в облако. Большинство отдало предпочтение гибридным облакам, так как некоторые данные и приложения слишком важны и критичны, чтобы размещать их в публичной облачной среде. Когда разразилась пандемия COVID-19, облако обрело новое значение для всего бизнес-мира. Оно стало точкой опоры в преодолении текущей форс-мажорной ситуации и подготовке к будущим изменениям.

«Экономическая дестабилизация подчеркнула необходимость облака и форсировала внедрение облачных технологий. Многолетние сроки по переходу к облачным моделям сократились до месяцев и даже недель, – сказал Сергей Халяпин, главный инженер представительства Citrix в России и странах СНГ. – Практически половина (48,4%) из 215 респондентов, которые приняли участие в недавнем опросе Censuswid, заявили, что пандемия и рост удаленной работы ускорили миграцию компаний в облако».

Глобальный кризис разделил организации на два лагеря: в одном оказались те, кто работает только с локальными решениями, в другом – пользователи гибридных облачных структур.

Предприятия из первой группы могли либо докупать оборудование и масштабироваться локально, либо приступать к освоению облака в разгар кризиса, что было весьма сложной задачей для такого непростого времени.

«Гибридные» компании просто перераспределили задачи между локальными и облачными ресурсами и смогли ускоренными темпами выполнить масштабирование в облаке. Они располагали свободой выбора и гибкостью, которых не было у компаний, предпочитающих локальные решения.

«Сегодня многие наши заказчики находятся в процессе перехода от локальных к гибридным облачным инфраструктурам, чтобы никогда больше не сталкиваться с подобными проблемами. Такие решения позволяют им продолжать работу в локальной среде и по мере необходимости переходить в облако, управлять нагрузками в любой инфраструктуре и получать максимальную отдачу от ресурсов, – отметил Сергей Халяпин. – Облачные сервисы поддерживают виртуализацию и цифровые рабочие места, обеспечивают доставку приложений и безопасность. Клиенты могут перемещать, оптимизировать и контролировать рабочие нагрузки как локально, так и во всех основных публичных облаках. И никто не планирует возвращаться к прежней структуре».



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