MWS Cloud в 3 раза увеличила облачные мощности на Дальнем Востоке

MWS Cloud (входит в «МТС Web Services») завершила расширение облачной инфраструктуры на Дальнем Востоке, увеличив в 3 раза вычислительные мощности во Владивостоке. Новые ресурсы позволяют компаниям региона получать доступ к высокопроизводительным облачным решениям без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование или ожидать его поставки.

Для усиления облачной платформы на базе VMware в местном дата-центре были установлены современные серверы с производительными процессорами на 3,25 ГГц и большим объёмом RAM. Такая конфигурация обеспечивает оптимальные условия для работы систем высокой нагрузки, крупных баз данных, корпоративных решений уровня SAP и системы «». Также на новых мощностях можно будет развернуть другие решения MWS Cloud, такие как инструменты аналитики данных или офисные приложения отечественных разработчиков.

Подключение к новым мощностям осуществляется через единый интерфейс MWS Cloud Platform, где можно удобно управлять всеми собственными ресурсами в одном месте. В то время как гибкая модель тарификации Pay-as-you-go позволяет оплатить только фактическое потребление мощностей, что особенно удобно при переменных нагрузках и сезонных колебаниях трафика.

Цифровизация

Виртуальная инфраструктура развёрнута в ЦОД, соответствует уровню надёжности TIER III, что особенно важно для обеспечения отказоустойчивости ИТ-систем и сохранности данных местных компаний. Ранее, в 2025 г. MWS Cloud так же в 3,3 раза расширила вычислительные мощности в Сибири.

«Мы стремимся, чтобы компании в разных частях страны могли получать доступ к облачным ресурсам вблизи своих производственных площадок. В рамках этой стратегии несколько лет назад MWS Cloud запустила зона доступности во Владивостоке. За эти годы потребление облачных сервисов на дальнем Востоке значительно выросло. Поэтому, чтобы удовлетворить потребности местного бизнеса в вычислительных мощностях, MWS Cloud более чем в три раза расширила мощности в дата-центре во Владивостоке. Это позволит местному бизнесу ещё больше увеличить использование облачных мощностей и быстрее масштабировать собственные ИТ-системы», — отметил директор продуктового стрима «Вычисление, хранение и инфраструктура» «МТС Web Services» (MWS) Павел Брагин.

