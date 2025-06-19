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Платформа Visiology сертифицирована для работы в системе контейнеризации Nova Container Platform

Платформа бизнес-аналитики Visiology получила сертификат совместимости с системой управления контейнерами Nova Container Platform компании Orion soft. Это означает, что Visiology может быть развёрнута и эффективно функционировать в среде Nova, соответствуя требованиям к производительности, отказоустойчивости и масштабируемости.

Сертификация прошла в рамках технологического партнёрства Visiology и Orion soft. В результате тестирования подтверждена стабильная работа Visiology в контейнерной среде, что открывает новые возможности для заказчиков, стремящихся к полной импортонезависимости.

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«Совместимость с платформой контейнеризации Nova — это ещё один шаг к тому, чтобы наши клиенты могли использовать Visiology максимально гибко и безопасно в любой ИТ-инфраструктуре. Мы видим растущий спрос на импортонезависимые и технологически зрелые решения, и такая интеграция позволяет ускорить развёртывание Visiology, обеспечивая высокую надёжность и масштабируемость», – сказал Александр Николаев, руководитель отдела интеграции Visiology.

«Теперь Visiology может быть развернута в виде контейнеров внутри Nova с соблюдением всех требований по безопасности и управляемости. Это сотрудничество — ещё один шаг в развитии технологической независимости и построении устойчивой цифровой экосистемы», — отметил Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.

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