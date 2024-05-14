Виртуальная АТС ТТК позволяет настроить переадресацию

Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» помогает оптимальным образом наладить процессы взаимодействия с клиентами. Быстрый и содержательный ответ менеджера на входящий звонок – основа взаимопонимания и успешного партнерства. Но даже самый усердный сотрудник не всегда находится на своем рабочем месте. В такие моменты он не ответит на звонок настольного телефона, но сможет взять трубку, если звонок поступит на его мобильный. В таких случаях будет полезна опция «Переадресация звонков на личный мобильный номер». Настроить такую переадресацию можно легко и удобно несколькими разными способами – через интерфейс АТС или специальный код на SIP-телефоне.

Независимо от того, ушел менеджер в отпуск, заболел, работает по нестандартному графику или просто не успел ответить, ни один прямой звонок, поступивший на его внутренний номер, не останется без ответа. Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» перенаправит звонки на мобильный номер сотрудника либо на кого-то из его коллег.

«Виртуальная АТС – это инструмент, который помогает бизнесу выстроить эффективные коммуникации с клиентами. Мы в компании «ТрансТелеКом» понимаем, как важно идти навстречу клиентам, поддерживать заинтересованный диалог и быть всегда на связи. Поэтому функционал виртуальной АТС непрерывно развивается и расширяется», – сказал Александр Николаев, начальник отдела маркетинга компании «ТрансТелеКом».