МТТ значительно расширил возможности виртуальной АТС «МТТ бизнес»

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ провел масштабное обновление своего флагманского продукта — виртуальной АТС «МТТ бизнес». Во-первых, значительно увеличено количество рабочих мест в сервисе — теперь одновременно работать могут более 2 тыс. операторов. Во-вторых, добавлена возможность интегрировать различные сторонние приложения через открытый API.

Увеличение количества рабочих мест до 2 тыс. человек позволяет использовать ВАТС от МТТ в работе компаний с филиальной структурой, банков, крупных производств, государственных предприятий. Для них одновременный доступ к сервису большого количества сотрудников существенно сокращает расходы на поддержку, решает вопросы контроля эффективности и безопасности.

Дополнительные возможности для пользователей ВАТС предоставляет открытый API, позволяющий интегрировать «МТТ бизнес» с другими приложениями и информационными системами. Это особенно актуально для компаний, использующих CRM и другие сервисы и приложения собственной разработки. С помощью открытого API можно реализовать в ВАТС новую необходимую конкретному бизнесу функциональность, сделать использование продукта еще удобнее.

«МТТ предоставляет виртуальные АТС компаниям различного масштаба – от малого бизнеса до крупных корпораций. Мы постоянно развиваем наш продукт, предлагая партнерам инструменты для повышения эффективности их бизнеса, – сказал Александр Николаев, директор департамента развития продуктов компании МТТ. – Обновленная версия «МТТ бизнес» расширит возможности ВАТС и поможет вывести коммуникации компаний на новый уровень».

Виртуальная АТС от MTT помогает масштабировать бизнес и увеличивать продажи без дополнительных затрат на оборудование и настройку. К системе можно подключить необходимое количество абонентов — неважно, где они находятся, и какими устройствами пользуются (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и т.д.). Разговоры между корпоративными абонентами сети не тарифицируются, что позволяет сократить затраты на телефонию.

Кроме того, виртуальная АТС «МТТ бизнес» включает ряд дополнительных бизнес-функций: голосовое меню IVR – интерактивный автоответчик, голосовая презентация вместо гудков и автоматическое распределение входящих звонков свободным сотрудникам; переадресация вызовов в офисе, а также на домашние и мобильные номера сотрудников, которая позволяет не пропускать звонки клиентов; статистика принятых и пропущенных вызовов для оценки работы менеджеров и мониторинга расходов на связь в реальном времени; голосовая почта – автоматическая обработка звонков в нерабочее время для ответа клиенту утром.

Также в обновленной версии можно подключать голосовых роботов, собранных с помощью конструктора VoiceBox от МТТ. Это позволит существенно снизить затраты на обработку типовых обращений клиентов и повысит качество обслуживания.