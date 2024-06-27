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«Нефис Косметикс» завершил первый этап комплексной цифровизации процессов управления ТОиР

В результате внедрения EAM-решения «1С:ТОИР КОРП», разработанного «Деснолом», российским центром практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР, начался новый этап развития службы технического обслуживания и ремонта оборудования ведущего отечественного производителя бытовой химии. Об этом CNews сообщили представители «Деснол Софт».

Проект автоматизации процессов управления активами с помощью «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП» в компании «Нэфис Косметикс» завершился в апреле 2024 г. и стал первым этапом комплексной цифровизации процессов управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР). В результате проекта производитель скорректировал первоначальную цель автоматизации — оптимизировать затраты на ТОиР, и поставил на первое место цель — достичь КТИ в 100%. К этому участников процесса автоматизации привел вопрос: «как запланировать обслуживание оборудования таким образом, чтобы одновременно удовлетворить план продаж и производственный план?». Компания увидела решение в математической модели.

«Чтобы планомерно достичь вершины пирамиды — оптимизировать затраты на ТОиР — для начала необходимо обеспечить бесперебойную работу оборудования и достичь определенных показателей КТИ и КТГ, которые дадут некую гарантию выполнения производственного плана, — сказал Роман Сергеев, руководитель департамента развития и реализации изменений АО «Нэфис Косметикс». — Мы понимаем, что 1С:ТОИР КОРП поможет прийти к снижению затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования в разрезе рентабельности всего предприятия. Но в нашем случае это произойдет в долгосрочной перспективе. Сейчас необходимо вкладываться в развитие — в запчасти, обучение и мотивацию персонала, построение единой экосистемы решений, в том числе с помощью MES-систем и машинного обучения».

Сотрудники предприятия уже ведут статистику по типовым неисправностям оборудования, что дает первичную информацию для оценки КТИ и других показателей эффективности оборудования. Информация позволяет сформировать картину наиболее рецидивных дефектов и планировать профилактические меры для предотвращения подобных ситуаций.

Специалисты видят аналитику по каждой единице оборудования: сколько средств и человеко-часов необходимо потратить на плановое обслуживание, сколько — на аварийное, какое количество персонала может обеспечить бесперебойную работу оборудования, чтобы оно всегда было готово к эксплуатации, на какие мероприятия отвлечен персонал, сколько времени занимают ремонтные работы. Знают, что обеспечены запасными частями, значит, оборудование не должно сломаться, и можно говорить о планировании выпуска конечной продукции, которое сопоставимо с реальным состоянием производственных мощностей предприятия.

На данный момент для «Нэфис Косметикс» актуален вопрос автоматизации процесса сбора данных о показателях наработки. Для регистрации дефектов, учета наработки оборудования и контролируемых показателей в связке с EAM-системой предприятие использует мобильное приложение. Чтобы снизить влияние человеческого фактора при вводе данных, производитель уже смотрит в сторону MES-систем. Они не только помогут повысить достоверность данных, но и оптимизировать трудозатраты линейного персонала для решения более важных, чем сбор данных, задач.

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Также «Нэфис Косметикс» планирует создать отдельную структурную единицу ТОиР на базе пилотного цеха. Специалисты такой службы будут управлять процессами ТОиР, вести аналитику, разрабатывать регламенты и методологию выполнения этих процессов, корректировать существующие механизмы управления ТОиР. Набравшись опыта, определив лучшие решения и практики пилотного цеха, служба ТОиР займется тиражированием «1С:ТОИР КОРП» в других цехах и по окончании тиражирования станет уже центром управления процессами ТОиР всего комбината.

Говоря о планах развития проекта ТОиР, на первое место компания ставит построение единой экосистемы управления активами на платформе «1С:Предприятие». На предприятии уже работает интеграция «1С:ТОИР КОРП» с мобильным приложением «Мобильная бригада», «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» редакции 3.1 и «1С:Управление производственным предприятием» версии 1.3.

Во втором полугодии 2024 г. запланирована интеграция «1С:ТОИР КОРП» с «:ERP Управление предприятием», которая придет на смену 1С:УПП. В это же время производитель собирается окончательно нормализовать номенклатуру для корректного отображения информации о всех закупках запасных частей и их списании. В планах на 2025 г. — интегрировать 1С:ТОИР КОРП с АСУ ТП, запустить систему диагностики и мониторинга оборудования, а также еще один продукт экосистемы «1С:ТОИР» — «1С:RCM Управление надежностью». Это решение будут сначала использовать в рамках пилотного цеха.

«Когда мы говорим о надежности и инструментах RCM-анализа, то здесь важна часть, связанная с предиктивной аналитикой и обработкой большого массива данных. Этому помогает сервис предиктивной аналитики, разработанный Деснолом для обнаружения аномалий в показаниях датчиков с помощью искусственного интеллекта (AI), — сказал Роман Сергеев. — Создание такой комплексной экосистемы — это выход на новый уровень управления процессами в ТОиР. Он, думаю, приведет нас не только к оптимизации затрат на ТОиР, но и к главной цели любой промышленной компании — повышению рентабельности предприятия».

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