«Нефис Косметикс» завершил первый этап комплексной цифровизации процессов управления ТОиР

В результате внедрения EAM-решения «1С:ТОИР КОРП», разработанного «Деснолом», российским центром практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР, начался новый этап развития службы технического обслуживания и ремонта оборудования ведущего отечественного производителя бытовой химии. Об этом CNews сообщили представители «Деснол Софт».

Проект автоматизации процессов управления активами с помощью «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП» в компании «Нэфис Косметикс» завершился в апреле 2024 г. и стал первым этапом комплексной цифровизации процессов управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР). В результате проекта производитель скорректировал первоначальную цель автоматизации — оптимизировать затраты на ТОиР, и поставил на первое место цель — достичь КТИ в 100%. К этому участников процесса автоматизации привел вопрос: «как запланировать обслуживание оборудования таким образом, чтобы одновременно удовлетворить план продаж и производственный план?». Компания увидела решение в математической модели.

«Чтобы планомерно достичь вершины пирамиды — оптимизировать затраты на ТОиР — для начала необходимо обеспечить бесперебойную работу оборудования и достичь определенных показателей КТИ и КТГ, которые дадут некую гарантию выполнения производственного плана, — сказал Роман Сергеев, руководитель департамента развития и реализации изменений АО «Нэфис Косметикс». — Мы понимаем, что 1С:ТОИР КОРП поможет прийти к снижению затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования в разрезе рентабельности всего предприятия. Но в нашем случае это произойдет в долгосрочной перспективе. Сейчас необходимо вкладываться в развитие — в запчасти, обучение и мотивацию персонала, построение единой экосистемы решений, в том числе с помощью MES-систем и машинного обучения».

Сотрудники предприятия уже ведут статистику по типовым неисправностям оборудования, что дает первичную информацию для оценки КТИ и других показателей эффективности оборудования. Информация позволяет сформировать картину наиболее рецидивных дефектов и планировать профилактические меры для предотвращения подобных ситуаций.

Специалисты видят аналитику по каждой единице оборудования: сколько средств и человеко-часов необходимо потратить на плановое обслуживание, сколько — на аварийное, какое количество персонала может обеспечить бесперебойную работу оборудования, чтобы оно всегда было готово к эксплуатации, на какие мероприятия отвлечен персонал, сколько времени занимают ремонтные работы. Знают, что обеспечены запасными частями, значит, оборудование не должно сломаться, и можно говорить о планировании выпуска конечной продукции, которое сопоставимо с реальным состоянием производственных мощностей предприятия.

На данный момент для «Нэфис Косметикс» актуален вопрос автоматизации процесса сбора данных о показателях наработки. Для регистрации дефектов, учета наработки оборудования и контролируемых показателей в связке с EAM-системой предприятие использует мобильное приложение. Чтобы снизить влияние человеческого фактора при вводе данных, производитель уже смотрит в сторону MES-систем. Они не только помогут повысить достоверность данных, но и оптимизировать трудозатраты линейного персонала для решения более важных, чем сбор данных, задач.

Также «Нэфис Косметикс» планирует создать отдельную структурную единицу ТОиР на базе пилотного цеха. Специалисты такой службы будут управлять процессами ТОиР, вести аналитику, разрабатывать регламенты и методологию выполнения этих процессов, корректировать существующие механизмы управления ТОиР. Набравшись опыта, определив лучшие решения и практики пилотного цеха, служба ТОиР займется тиражированием «1С:ТОИР КОРП» в других цехах и по окончании тиражирования станет уже центром управления процессами ТОиР всего комбината.

Говоря о планах развития проекта ТОиР, на первое место компания ставит построение единой экосистемы управления активами на платформе «1С:Предприятие». На предприятии уже работает интеграция «1С:ТОИР КОРП» с мобильным приложением «Мобильная бригада», «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» редакции 3.1 и «1С:Управление производственным предприятием» версии 1.3.

Во втором полугодии 2024 г. запланирована интеграция «1С:ТОИР КОРП» с «1С:ERP Управление предприятием», которая придет на смену 1С:УПП. В это же время производитель собирается окончательно нормализовать номенклатуру для корректного отображения информации о всех закупках запасных частей и их списании. В планах на 2025 г. — интегрировать 1С:ТОИР КОРП с АСУ ТП, запустить систему диагностики и мониторинга оборудования, а также еще один продукт экосистемы «1С:ТОИР» — «1С:RCM Управление надежностью». Это решение будут сначала использовать в рамках пилотного цеха.

«Когда мы говорим о надежности и инструментах RCM-анализа, то здесь важна часть, связанная с предиктивной аналитикой и обработкой большого массива данных. Этому помогает сервис предиктивной аналитики, разработанный Деснолом для обнаружения аномалий в показаниях датчиков с помощью искусственного интеллекта (AI), — сказал Роман Сергеев. — Создание такой комплексной экосистемы — это выход на новый уровень управления процессами в ТОиР. Он, думаю, приведет нас не только к оптимизации затрат на ТОиР, но и к главной цели любой промышленной компании — повышению рентабельности предприятия».