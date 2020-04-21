«Лаборатория Касперского» дополнила Kaspersky Security Awareness Platform новой темой

Чтобы помочь организациям безопаснее обращаться с информацией своих клиентов, «Лаборатория Касперского» добавила новую тему — «Защита конфиденциальных данных» — в свою автоматизированную платформу для повышения осведомленности о кибербезопасности Kaspersky Security Awareness Platform.

Сегодня хранение и использование данных клиентов играет важную роль для организаций в формировании и поддержании собственной репутации. Исследование рисков ИТ-безопасности, проведенное «Лабораторией Касперского», показало, что в России при утечках данных наиболее часто попадают к злоумышленникам личная идентификационная информация в виде логинов и паролей (представители 31% опрошенных компаний подтвердили это), а также данные банковских карт (18%).

Новая тема включает в себя общие правила обращения с конфиденциальной информацией, такой как персональные данные, коммерческая тайна или внутренние документы. Она в рамках автоматизированной платформы «Лаборатории Касперского» позволит сотрудникам компаний получить знания, необходимые для работы с информацией такого рода. Кроме того, курс поможет узнать, как минимизировать ущерб, если утечка данных, к сожалению, произошла.

Тема разделена на несколько модулей с разным уровнем сложности – от начального до продвинутого. Для каждой группы учащихся можно выбрать целевой уровень, который им необходим, исходя из выполняемых на работе задач. Таким образом, каждый сотрудник оттачивает именно те знания в области кибербезопаности, которые ему необходимы. При этом все сотрудники должны знать, как идентифицировать данные с ограниченным доступом; надежно хранить их, используя компьютерные или облачные сервисы; распознавать, с кем можно делиться такой информацией как внутри компании, так и за ее пределами. Те, кто использует внутренние ресурсы с сильно ограниченным доступом, должны иметь возможность шифровать данные с помощью токенов и других устройств для кибербезопасности.

Решение Kaspersky Security Awareness Platform воссоздает типичные ситуации, которые могут возникнуть в течение рабочего дня. Например, сотрудник может оказаться в ситуации, когда придется выбирать лучший способ отправить файл коллеге или поговорить о будущем проекте в людном месте.

«Мы стремимся делать наши курсы как можно более полезными, поэтому они основаны на реальных жизненных ситуациях. Такие тренинги наглядно демонстрируют, как даже самые простые действия работников, например, перепроверка электронных адресов, позволяют компании быть ответственным партнером для своих контрагентов, акционеров и самих сотрудников. В результате выстраивается корпоративная культура, в которой каждый сотрудник ставит на первое место ответственную обработку данных», – сказала Елена Молчанова, представитель направления Kaspersky Security Awareness.

«Лаборатория Касперского» также дополнила свою автоматизированную платформу темой о GDPR, предназначенной для компаний, которые собирают и обрабатывают персональные данные граждан Евросоюза.